Polacy o płatnych studiach. Wyróżnia się jedna grupa

– W moim idealnym świecie studia są płatne – powiedział w niedawnym głośnym wywiadzie dla Kanału Zero kandydat na prezydenta Sławomir Mentzen.

Polityk Konfederacji przekonywał, że w obecnym systemie bardzo duża część studentów w Polsce i tak płaci za edukację. – Co więcej za studia płacą na ogół osoby biedniejsze, a osoby bogatsze mają te studia za darmo. Wynika to z tego, że mają więcej pieniędzy na korepetycje, większe możliwości edukacyjne – tłumaczył Mentzen.

Wypowiedź ta – obok słów dotyczących aborcji – odbiła się szerokim echem. Do czasu wywiadu w Kanale Zero notowania Mentzena szybowały w górę, a w niektórych sondażach (m.in. w badaniu SW Research dla „Wprost") wyprzedzał nawet kandydata Prawa i Sprawiedliwości Karola Nawrockiego, co oznaczało, że miałby szanse znaleźć się w drugiej turze z Rafałem Trzaskowskim. Nic więc dziwnego, że konkurenci wykorzystali okazję i skrytykowali pomysły kandydata Konfederacji.

– Płatne studia byłyby dużym błędem. Młodym ludziom byłoby jeszcze trudniej zdobyć wykształcenie i sukces – powiedział w nagraniu zamieszczonym na platformie X Karol Nawrocki, podkreślając, że gdyby studia były płatne, jego samego nie byłoby stać na naukę.

– Świat z jego marzeń jest światem koszmarów dla wielu milionów młodych ludzi w Polsce – to z kolei opinia Szymona Hołowni, który walczy z Mentzenem o obecność w pierwszej trójce prezydenckiego wyścigu.

Polacy o płatnych studiach

Jak na tę kwestię patrzą Polacy? Sprawdziła to agencja SW Research dla „Wprost". Na pytanie „Czy studia na uczelniach publicznych w Polsce powinny być płatne?" aż 70,7 proc. ankietowanych odpowiedziało „nie". Niespełna 17 proc. badanych jest przeciwnego zdania, a 12,5 proc. respondentów nie ma w tej sprawie opinii.