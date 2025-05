Tysiące Polaków muszą złożyć w ZUS jedno zaświadczenie. Czasu coraz mniej

Emeryci i osoby pobierające świadczenie przedemerytalne, którzy wciąż pracują, muszą pamiętać o ważnym obowiązku wobec ZUS. Do 31 maja 2025 roku mają czas na dostarczenie zaświadczenia o swoich dochodach. Brak złożenia odpowiednich dokumentów może skutkować zmniejszeniem lub nawet zawieszeniem wypłacanych świadczeń.

Obowiązujące limity

Zasada ta wynika z obowiązujących przepisów, które pozwalają seniorom dorabiać, pod warunkiem że poinformują Zakład Ubezpieczeń Społecznych o wysokości osiąganych przychodów. ZUS na tej podstawie weryfikuje, czy emeryt lub świadczeniobiorca mieści się w ustalonych limitach. Ich przekroczenie może mieć wpływ na wysokość lub wypłatę emerytury bądź świadczenia przedemerytalnego.

Obowiązujące limity to 25 proc. i 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia krajowego z poprzedniego roku. Aktualnie oznacza to, że roczny dochód nie może przekroczyć 21 466,80 zł brutto – jeśli przekroczy ten próg, świadczenie zostanie pomniejszone, ale nie niżej niż do gwarantowanego poziomu, który obecnie wynosi 897,35 zł. W przypadku, gdy dochód roczny przekroczy 60 106,80 zł brutto, ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia całkowicie. Przychody mogą być rozliczane w ujęciu miesięcznym lub rocznym – zależnie od tego, która forma będzie korzystniejsza dla świadczeniobiorcy.

Obowiązek zatrudnionych

Aby wywiązać się z obowiązku, osoby zatrudnione powinny dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy. Natomiast prowadzący działalność gospodarczą muszą złożyć oświadczenie dotyczące podstawy składek. Dokumenty można złożyć osobiście w placówce ZUS, wysłać pocztą lub przekazać przez platformę PUE ZUS.

Co istotne, przychody osiągane za granicą oraz te z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej również muszą zostać uwzględnione. Podobnie jak dochody wynikające z umowy zlecenia.

