Coraz mniej czasu na to rozliczenie. Termin upływa 30 kwietnia

„Masz wątpliwości jak rozliczyć podatek? Pomoże Ci konsultant Krajowej Administracji Skarbowej. Infolinia KAS jest czynna dłużej w ostatnich dniach rozliczeń PIT” – informuje Ministerstwo Finansów w poście na platformie X.

Resort zwraca uwagę, że zbliża się ostateczny termin rozliczenia. „Masz czas do 30 kwietnia. Najłatwiej rozliczysz się w usłudze Twój e-PIT” – przypomina ministerstwo.

Jak rozliczyć PIT online?

Aby rozliczyć PIT online, należy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego za pomocą platformy login.gov.pl. Można to zrobić przy użyciu Profilu Zaufanego (PZ), e-Dowodu, bankowości internetowej lub aplikacji mObywatel.

Ministerstwo Finansów przypomina, że osoby, które zalogują się do e-Urzędu Skarbowego poprzez login.gov.pl, mogą korzystać nie tylko z usługi Twój e-PIT, ale także z innych e-usług oferowanych przez Krajową Administrację Skarbową. Dzięki temu możliwe jest m.in. sprawdzenie dotychczasowych rozliczeń z urzędem, monitorowanie statusu zwrotu podatku, a także dokonanie płatności online za pomocą przelewu lub BLIK-a. Dodatkowo, przedsiębiorcy mogą skorzystać z usługi Rozliczenia, która ułatwia prawidłowe wypełnienie formularza PIT-36 oraz kontrolowanie statusu zwrotu podatku.

Usługę Twój e-PIT można również uruchomić, logując się przy pomocy danych podatkowych.

Szybszy zwrot podatku z e-PIT

W porównaniu do tradycyjnych rozliczeń papierowych, które mogą wiązać się z oczekiwaniem na zwrot do 3 miesięcy, rozliczenie elektroniczne skraca ten czas do maksymalnie 45 dni od złożenia deklaracji. Co ważne, dzięki automatyzacji, zwroty dla większości osób, które składają PIT-37 przez usługę Twój e-PIT, trafiają na konto znacznie szybciej.

Ministerstwo Finansów informuje, że zdarza się, iż zwrot podatku jest realizowany już dzień po złożeniu deklaracji. Średni czas oczekiwania na zwrot z rozliczeń elektronicznych wynosi obecnie 11 dni.

