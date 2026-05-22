10 tys. zł dla Kowalskiego jednak nie w tym roku? Wymowne dane

Z danych przedstawionych w czwartek przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w kwietniu br. 9530,74 zł brutto. To wzrost o 5,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku. – Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2026 r. było o 5,4% wyższe niż w kwietniu 2025 r. – podał GUS.

Wynagrodzenia w kwietniu. Skąd spadek w relacji do marca?

Urząd podał również, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było niższe w relacji do marca o 1,3 proc. To oznacza, że w poprzednim miesiącu Polacy zarabiali więcej niż w kwietniu ubiegłego roku, ale mniej niż miesiąc wcześniej.

Przypomnijmy, że przed miesiącem średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 9652, 19 zł, co było nowym rekordem (poprzedni na poziomie 9583 zł odnotowano w grudniu zeszłego roku). GUS wskazuje, że spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwietniu względem poprzedniego miesiąca, spowodowany był brakiem lub mniejszą skalą dodatkowych wypłat, które wystąpiły w marcu, m.in. nagród, bonusów i premii w tym kwartalnych, rocznych oraz świątecznych, które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń.

Warto również podkreślić, że kwiecień był kolejnym miesiącem, w którym podwyżki znacząco przewyższały tempo wzrostu cen. Przypomnijmy, że inflacja konsumencka w kwietniu wyniosła 3,2 proc.

GUS poinformował również, że w kwietniu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6386,4 tys. etatów, co oznacza spadek o 0,9 proc. w relacji do analogicznego okresu 2025 roku.

Przedstawione przez GUS dane dotyczą podmiotów sektora przedsiębiorstw, który stanowi część gospodarki narodowej. Sektor ten obejmuje podmioty zatrudniające co najmniej dziesięciu pracowników (obejmują około 40 proc. wszystkich pracujących w polskiej gospodarce).

