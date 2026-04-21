Kolejny rekord wynagrodzeń w Polsce. 10 tys. zł jeszcze w tym roku?

Z danych przedstawionych we wtorek przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w marcu br. 9652,19 zł. To wzrost o 6,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku. – Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2026 r. było o 6,6% wyższe niż w marcu 2025 r. – p oinformował GUS.

Urząd podał również, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było wyższe w relacji do lutego o 5,7 proc. To oznacza, że w poprzednim miesiącu Polacy zarabiali nie tylko więcej niż w marcu zeszłego roku, ale też więcej niż miesiąc wcześniej.

Wynagrodzenia w marcu. Jest nowy rekord

Wynik na poziomie 9652 zł oznacza nowy rekord. Poprzedni (9583 zł) odnotowano w grudniu zeszłego roku, co oznaczało przekroczenie granicy 9500 zł, zaledwie miesiąc po przekroczeniu poziomu 9000 zł. W styczniu bariera ta została utrzymana, ale nieznacznie (odnotowano wówczas 9002,47 zł brutto). W lutym nastąpiło odbicie (9135,69 zł), ale do grudniowego wyniku było daleko. Ostatni miesiąc roku na ogół czas dodatkowych wypłat, w tym m.in. premii świątecznych czy nagród z okazji Dnia Górnika. Jak GUS tłumaczy marcowy wzrost?

– Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w marcu 2026 r. względem poprzedniego miesiąca spowodowany był większą skalą dodatkowych wypłat m.in. nagród, bonusów i premii w tym kwartalnych, rocznych, świątecznych oraz uznaniowych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń), a także podwyżką wynagrodzeń – czytamy w komunikacie.

Warto również podkreślić, że marzec był kolejnym miesiącem, w którym podwyżki znacząco przewyższały tempo wzrostu cen. Przypomnijmy, że inflacja konsumencka w marcu wyniosła zaledwie 3 proc.

GUS poinformował dziś również, że w marcu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6389 tys. etatów, co oznacza spadek o 0,1 proc. w relacji do analogicznego okresu 2025 roku.

Przedstawione przez GUS dane dotyczą podmiotów sektora przedsiębiorstw, który stanowi część gospodarki narodowej. Sektor ten obejmuje podmioty zatrudniające co najmniej dziesięciu pracowników (obejmują około 40 proc. wszystkich pracujących w polskiej gospodarce).

Czytaj też:

Niespodzianka w danych z Polski. Gospodarka wyraźnie przyspieszaCzytaj też:

Niemcy kuszą Polaków pracą. Zarobki robią wrażenie