Niespodzianka w danych z Polski. Gospodarka wyraźnie przyspiesza

Produkcja przemysłowa w Polsce wyraźnie przyspieszyła w marcu. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, wzrosła o 9,4 proc. rok do roku. Wynik okazał się zdecydowanie lepszy od oczekiwań ekonomistów, którzy spodziewali się znacznie słabszego odczytu.

Na poprawę danych mogło wpłynąć kilka czynników. Wśród nich wskazuje się przede wszystkim korzystniejszy układ kalendarza, bo w marcu był jeden dzień roboczy więcej niż rok wcześniej. Znaczenie miała też lepsza pogoda niż w dwóch poprzednich miesiącach. To mogło wspierać aktywność w budownictwie, a pośrednio również popyt na towary wytwarzane przez firmy związane z tym sektorem.

Produkcja przemysłowa w Polsce wyraźnie powyżej prognoz

Marcowe dane były dużo lepsze niż średnia prognoz ekonomistów przygotowanych dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Oczekiwano wzrostu produkcji przemysłowej na poziomie 3,5 proc. rok do roku, tymczasem rzeczywisty wynik był niemal trzykrotnie wyższy.

Jednocześnie GUS poinformował, że ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły w marcu o 0,8 proc. w ujęciu rocznym. To także wynik odbiegający od wcześniejszych szacunków, które wskazywały okolice zera. Oznacza to, że trwająca od lipca 2023 r. deflacja w sektorze przemysłowym nadal się utrzymuje, choć jej skala jest już mniejsza niż w poprzednich miesiącach.

Budownictwo również z lepszym wynikiem

Po bardzo słabym początku roku poprawiły się też dane z budownictwa. W styczniu i lutym produkcja budowlano-montażowa notowała spadki rzędu 13–14 proc. rok do roku. W marcu sytuacja wyraźnie się zmieniła.

Według najnowszych danych GUS produkcja budowlano-montażowa była o 0,4 proc. wyższa niż przed rokiem. To wynik lepszy od prognoz, bo ekonomiści spodziewali się nadal spadku, średnio o 2,8 proc. rok do roku. Odczyt pokazuje więc, że budownictwo po słabym otwarciu 2026 r. zaczęło odrabiać straty.

Ceny producentów rosną miesiąc do miesiąca

Choć w ujęciu rocznym ceny producentów nadal są niższe niż przed rokiem, to w relacji do lutego wzrosły w marcu o 1 proc. Był to najsilniejszy miesięczny wzrost od trzech lat. To ważny sygnał dla rynku, bo pokazuje, że presja cenowa w przemyśle zaczyna się odbudowywać.

Marcowe dane z gospodarki można więc uznać za mocny sygnał poprawy. Produkcja przemysłowa w Polsce wyraźnie przebiła oczekiwania, budownictwo wyszło na plus, a ceny producentów odbiły miesiąc do miesiąca. To zestaw informacji, który może poprawić ocenę kondycji krajowej gospodarki po słabszym początku roku.

Czytaj też:

Waloryzacja 800 plus nie ma sensu? Polacy zaskoczyliCzytaj też:

Będą wyższe progi podatkowe? Minister finansów stawia sprawę jasno