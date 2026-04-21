Waloryzacja 800 plus nie ma sensu? Polacy zaskoczyli

Polacy nie chcą 1000 plus? Taki wniosek płynie z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu". Z okazji dekady funkcjonowania programu „Rodzina 500 plus” gazeta sprawdziła, jaki jest nasz stosunek do podniesienia obecnej kwoty 800 zł do poziomu 1000 zł.

Polacy przeciw 1000 plus

Z badania wynika, że aż 61 proc. ankietowanych opowiada się przeciwko waloryzacji 800 plus. Przeciwnego zdania jest 39 proc. respondentów. Dziennik zwraca uwagę, że taki a nie inny wynik sondażu może sugerować rosnące obawy Polaków o stan finansów publicznych oraz przekonanie, że obecna wielkość wsparcia jest wystarczająca.

10. rocznica wprowadzenia 500 plus minęła 1 kwietnia br. Początkowo świadczenie obowiązywało na drugie i kolejne dziecko (w przypadku pierwszego dziecka funkcjonował próg dochodowy), w drugiej połowie 2019 roku rozszerzono je również na pierwsze dziecko. Wraz z początkiem 2024 roku nastąpiła waloryzacja świadczenia do kwoty 800 zł.

Wszystko wskazuje na to, że kolejnej waloryzacji w najbliższym czasie nie będzie. W wywiadzie, jakiego pod koniec zeszłego roku udzielił Radiu Zet minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, padło pytanie o to, czy obecna ekipa planuje przed wyborami parlamentarnymi podniesienie świadczenia do kwoty 1000 zł.– Nie –odparł krótko szef resortu finansów i gospodarki.

Beneficjenci 800 plus mogą natomiast liczyć na innego typu dobrą zmianę. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad przepisami za sprawą których Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie z urzędu odnawiał prawo do świadczenia na dziecko przed rozpoczęciem każdego okresu świadczeniowego. To oznacza, że rodzice i opiekunowie nie będą już musieli pamiętać, by każdego roku pamiętać o wypełnieniu wniosku. Zmiany mają wejść w życie już w 2027 roku.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu". Ankieterzy zbierali opinie w dniach 2 i 3 kwietnia. W sondażu udział wzięła reprezentatywna grupa ok. 1011 dorosłych Polaków.

