Znalazłeś gotówkę na ulicy? Jeden błąd może skończyć się grzywną albo więzieniem

Znalezienie gotówki na ulicy wielu osobom może wydawać się szczęśliwym trafem. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy znaleziona kwota jest wyższa. Od 19 maja 2026 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące rzeczy znalezionych oraz pieniędzy.

Nowelizacja ustawy o rzeczach znalezionych i Kodeksu cywilnego została podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego 12 lutego 2026 roku. Zmiany mają zwiększyć szanse właścicieli na odzyskanie zgubionych rzeczy, takich jak telefony, klucze czy plecaki.

Znalezione pieniądze z nowym limitem

Najważniejsza zmiana dotyczy limitu znalezionej gotówki. Dotychczas obowiązywał próg 100 zł, po którego przekroczeniu pieniądze należało oddać staroście.

Teraz limit został powiązany z wysokością minimalnego wynagrodzenia i wynosi 5 proc. płacy minimalnej. Przy obecnej pensji minimalnej na poziomie 4806 zł brutto oznacza to kwotę 240,30 zł. Dzięki temu próg będzie automatycznie rósł wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia.

Znalezione pieniądze trzeba zgłosić

Jeżeli znaleziona kwota przekracza 240,30 zł, znalazca ma obowiązek zgłosić ją staroście właściwemu dla miejsca znalezienia pieniędzy.

W przypadku znalezienia gotówki w autobusie, pociągu lub urzędzie pieniądze należy przekazać zarządcy obiektu. Ten ma następnie 30 dni na przekazanie ich staroście.

Nowe przepisy przewidują kary

Osoba, która zdecyduje się zatrzymać większą sumę pieniędzy, może ponieść odpowiedzialność karną. Przepisy rozróżniają wykroczenie i przestępstwo w zależności od wartości znalezionej gotówki.

Kwota od 240,30 zł do 800 zł jest traktowana jako wykroczenie. W takim przypadku grozi kara aresztu od 5 do 30 dni, ograniczenie wolności lub grzywna od 20 do nawet 5000 zł.

Kiedy można zatrzymać znalezione pieniądze?

Jeżeli właściciel nie zgłosi się po odbiór pieniędzy, znalazca może po określonym czasie legalnie przejąć je na własność.

Nowe przepisy skróciły terminy oczekiwania. Gdy właściciel pozostaje nieznany, znalezione pieniądze można przejąć po roku. Wcześniej trzeba było czekać dwa lata. Jeśli natomiast starosta wezwie właściciela imiennie, a ten się nie zgłosi, prawo własności przechodzi na znalazcę już po sześciu miesiącach zamiast po roku.

Czytaj też:

Fiskus może sprawdzić twoje konto. Ten limit wpłat uruchamia alarm w bankuCzytaj też:

Jedna wpłata i zaczynają sprawdzać konto. Bank może poinformować skarbówkę