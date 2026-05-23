Komunia bez prezentów? Polacy zdradzili co o tym myślą

Trwa sezon komunijny. Wiele osób zaproszonych na to wydarzenie zastanawia się nad wyborem odpowiedniego prezentu. Jak pokazuje najnowszy raport UCE RESEARCH i Briju pt. „Komunijne prezenty Polaków. Trendy 2026” aż 57 proc. z nas najchętniej wręczyłoby gotówkę. Według twórców raportu, taka decyzja to minimalizacja ryzyka nietrafionego podarunku oraz wygoda ze względu na brak konieczności wyboru, porównywania czy dopasowania. Taki prezent sprawdza się niezależnie od zainteresowań czy sytuacji obdarowywanego.

– Najpopularniejsze rozwiązanie wynika z połączenia racjonalności finansowej i presji społecznej, żeby nie popełnić błędu – komentuje Piotr Biela, współautor raport z Briju.

Dlaczego gotówka to niezbyt dobry prezent komunijny?

Współtwórca raportu uważa jednak, że gotówka nie jest najbardziej odpowiednim prezentem na tego typu okazje. – Co prawda spełnia funkcję użytkową, ale nie buduje emocji ani nie stanowi trwałej pamiątki – przekonuje Biela.

Blisko 22 proc. jako najbardziej optymalny komunijny prezent wskazuje biżuterię, np. zegarek, łańcuszek czy kolczyki. Niewiele mniej, bo 18 proc. postawiłoby na symbol religijny, np. krzyżyk bądź medalik. – Biżuteria jest tak wysoko, ponieważ łączy funkcję symbolu, pamiątki i produktu użytkowego. Ponadto trudno ją uznać za nietrafiony prezent oraz mieści się w typowych widełkach budżetowych. Symbole religijne nadal pozostają ważne, ale często są wręczane wcześniej, np. podczas chrztu albo przyjmują formę biżuterii, np. medalika na łańcuszku. To pokazuje, że rynek nie odchodzi od symboliki, tylko ją reinterpretuje w nowoczesnej formie – tłumaczy Biela.

Komunia bez prezentów?

Nieco rzadziej respondenci wymieniali flagowy prezent sprzed lat, czyli rower (11,4 proc.), a także smartfon (10,3 proc.), Pismo Święte lub święty obrazek (9,1 proc.), czy laptop bądź tablet (niemal 7 proc.).

– W mojej ocenie, część odpowiedzi może raczej być projekcją idealnej wizji, a nie odbiciem rzeczywistości. One przyjmują formę deklaracji aspiracyjnych, a nie rzeczywistych zachowań zakupowych. W związku z tym niektóre produkty użytkowe mają przewagę, gdyż są postrzegane jako tzw. pełnoprawny prezent, ale nie wymagają tak dużych nakładów jak np. elektronika – podkreśla współautor raportu.

Zaledwie 0,8 proc. ankietowanych to przeciwnicy dawania jakichkolwiek prezentów z okazji Komunii Świętej.



Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview), polegającą na realizacji ankiet internetowych wspomaganych komputerowo. Badanie zostało zrealizowane przez platformę analityczno-badawczą UCE RESEARCH i Briju na ogólnopolskiej próbie 1004 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat. Respondenci zostali dobrani w sposób kwotowo-losowy (tj. pod względem wieku, płci oraz regionu) z wykorzystaniem panelu badawczego, a udział w badaniu miał charakter anonimowy. Badanie jest częścią raportu pt. „Komunijne prezenty Polaków. Trendy 2026”.

