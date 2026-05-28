Masz stary dach? Możesz dostać wsparcie, ale termin jest bardzo krótki

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie usuwania oraz utylizacji azbestu. Program obejmuje finansowanie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Na realizację przedsięwzięcia przeznaczono ponad 49 mln zł.

Nabór wystartował 27 kwietnia i potrwa do 29 maja 2026 roku. Beneficjentami programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które następnie będą przekazywać środki jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich związkom.

Dofinansowanie na usuwanie azbestu. Są miliony złotych

Jak podkreśla NFOŚiGW, środki mają pomóc w rozwiązaniu problemu obecności azbestu w zabudowie mieszkalnej i gospodarczej. Fundusz wskazuje, że program ma poprawić stan środowiska oraz ograniczyć negatywny wpływ azbestu na zdrowie mieszkańców.

Przygotowane wnioski należy składać elektronicznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie. Fundusz zaznacza jednocześnie, że dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacje o wynikach oceny mają być przekazywane wnioskodawcom osobnym pismem.

Dofinansowanie na usuwanie azbestu. Na co można przeznaczyć pieniądze?

Wsparcie można wykorzystać na demontaż pokryć zawierających azbest, ich zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów. Nabór prowadzony jest w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest.

Portal branżowy Agronews.com.pl zwraca uwagę, że właściciele nieruchomości oraz rolnicy powinni w pierwszej kolejności skontaktować się ze swoją gminą i sprawdzić, czy samorząd będzie ubiegał się o środki oraz jakie dokumenty będą wymagane.

Dofinansowanie na usuwanie azbestu. Problem wciąż jest ogromny

Związek Gmin Wiejskich RP już wcześniej alarmował, że bez większych zmian systemowych usunięcie azbestu z Polski może potrwać nawet kilkadziesiąt lat. Według wyliczeń organizacji w kraju nadal zalega około 7 mln ton azbestu.

Eksperci przypominają również, że azbest staje się szczególnie niebezpieczny wtedy, gdy materiał jest stary, uszkodzony i zaczyna pylić. Dlatego demontaż eternitu powinien być wykonywany wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

