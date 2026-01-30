Usuwanie azbestu za darmo? Środki mogą zniknąć w kilka dni

Po przerwie ponownie uruchomiono nabór wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest. Informację o starcie programu przekazał WFOŚiGW w Katowicach, który realizuje zadanie ze środków NFOŚiGW. Program skierowany jest do gospodarstw rolnych i pozwala sfinansować zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów nawet w całości kosztów kwalifikowanych.

Kolejność składania wniosków

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, jednak o przyznaniu środków decyduje kolejność składania wniosków. Oznacza to, że mimo dostępnych pieniędzy nie wszyscy zainteresowani będą mogli z nich skorzystać. Po dłuższej przerwie powrót programu może spotkać się z dużym zainteresowaniem samorządów i rolników.

Wznowione wsparcie realizowane jest w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Obejmuje on wszystkie etapy postępowania z odpadami – od ich zebrania, przez transport, aż po unieszkodliwienie w przeznaczonych do tego instalacjach. Program ma znaczenie nie tylko lokalne, ponieważ dotyczy rolników będących beneficjentami Krajowego Planu Odbudowy, co potwierdza, że środki na likwidację azbestu wciąż są dostępne.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, działające w imieniu mieszkańców. Faktycznymi beneficjentami są jednak rolnicy, którzy wcześniej otrzymali wsparcie z ARiMR w ramach działania A1.4.1 KPO i zakończyli oraz rozliczyli inwestycję. Dzięki temu samorządy mogą sfinansować usunięcie azbestu z konkretnych gospodarstw rolnych.

Program obejmuje wyłącznie koszty kwalifikowane, czyli niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego. Finansowane są zbieranie odpadów zawierających azbest, ich transport oraz unieszkodliwienie. Dofinansowanie może wynieść nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak jego wysokość jest ograniczona do iloczynu 700 zł oraz masy unieszkodliwionych odpadów wyrażonej w megagramach.

Nabór wniosków potrwa do 31 marca 2026 roku lub do momentu wyczerpania dostępnych środków. Obecna alokacja wynosi 3,5 mln zł, przy czym Fundusz dopuszcza możliwość jej zwiększenia. Kluczowe znaczenie ma jednak tempo składania dokumentów, ponieważ wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Jak złożyć wniosek?

Dokumenty można składać w formie papierowej lub elektronicznej, za pośrednictwem ePUAP albo e-Doręczeń, wyłącznie na aktualnych formularzach udostępnionych przez Fundusz. Realizacja zadania musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

W praktyce oznacza to ponowną szansę dla samorządów na pomoc rolnikom w likwidacji niebezpiecznych materiałów, ale także ryzyko szybkiego wyczerpania środków. Zasada „kto pierwszy, ten lepszy” sprawia, że kluczowa będzie sprawna współpraca i szybkie złożenie wniosków.

Czytaj też:

Właściciele tych nieruchomości mają czas do 31 stycznia. Grożą im surowe karyCzytaj też:

Ostatni dzwonek dla właścicieli domów. Brak zgłoszenia to 20 tys. zł kary