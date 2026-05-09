Tyle Polacy wrzucają do „koperty” na komunię. Spory rozstrzał

Sezon komunijny w pełni. Wielu Polaków decyduje się w ramach prezentu na wręczenie koperty z określoną kwotą. Jaka kwota jest obecnie najbardziej odpowiednia? Odpowiedź na to pytanie przybliża najnowszy raport UCE RESEARCH i Briju pt. „Komunijne prezenty Polaków. Trendy 2026”.

Ile najlepiej wrzucić do „koperty”?

Uczestników przeprowadzonego na potrzeby raportu badania zapytano o to, jaką sumę pieniędzy uznajemy za typową w przypadku prezentu komunijnego od gościa niebędącego chrzestnym czy bliską rodziną (np. babcią i dziadkiem). Respondenci najczęściej wskazywali przedział od 400 do 600 zł (28,4 proc.), a także 200-400 zł (24,4 proc.).

– Po wynikach widzimy odejście od rywalizacji na kwoty, która była widoczna w przeszłości. Badanie pokazuje, że Polacy szukają złotego środka między gestem a rozsądkiem finansowym. 401-600 zł to dziś poziom, który pozwala wręczyć odczuwalny prezent oraz wpisuje się w rosnące koszty życia. Przedział 201-400 zł to z kolei wariant bardziej zachowawczy – wybierany przez osoby o mniejszym budżecie lub traktujące samo wydarzenie bardziej symbolicznie – komentuje Piotr Biela, współautor raportu z Briju.

Ekspert podkreśla, że deklarowane przez respondentów kwoty wcale nie są niskie. Pozwalają dać dziecku realną wartość, a jednocześnie nie są wysokie, co z kolei nie powoduje presji społecznej. W praktyce takie wydatki dla większości gospodarstw domowych nie powinny zachwiać budżetem, aczkolwiek przy wielu zaproszeniach w tym okresie mogą być odczuwalne.

– Dlatego coraz częściej obserwujemy trend, że zamiast wyłącznie gotówki, Polacy obdarowują młodą osobę trwałą pamiątką, która pozostanie z nią na lata. Taki wybór pozwala zachować wartość bez eskalacji kwoty – tłumaczy Biela.

Z badania wynika, że tylko 8,4 proc. Polaków za najbardziej optymalną uznaje kwotę do 200 zł. Niewiele jednak więcej, bo 12,5 proc. wskazało przedział 800-1000 zł.

– W zakresie sytuacji finansowej widzimy rozwarstwienie podobne, jak ma to miejsce w naszym społeczeństwie w kwestii zamożności. Nie bez znaczenia jest jednak relacja z dzieckiem, gdyż rodzina i przyjaciele gotowi są przeznaczać wyższe kwoty, a dalsi znajomi – niższe. Warto również spojrzeć na temat przez perspektywę lokalnych norm społecznych. To nie tylko ekonomia, ale miks emocji, relacji i kontekstu społecznego – podsumowuje ekspert z Briju.

7,6 proc. ankietowanych nie potrafi się określić w powyższej kwestii. Nieliczni wskazywali wyższe przedziały – 1500-2000 zł i powyżej 2000 zł (odpowiednio 2,7 proc. i 1,2 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview), polegającą na realizacji ankiet internetowych wspomaganych komputerowo. Badanie zostało zrealizowane przez platformę analityczno-badawczą UCE RESEARCH i Briju na ogólnopolskiej próbie 1004 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat. Respondenci zostali dobrani w sposób kwotowo-losowy (tj. pod względem wieku, płci oraz regionu) z wykorzystaniem panelu badawczego, a udział w badaniu miał charakter anonimowy. Badanie jest częścią raportu pt. „Komunijne prezenty Polaków. Trendy 2026”.

