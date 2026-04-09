Ważny komunikat ws. 800 plus. ZUS apeluje o pośpiech

1 kwietnia minęło 10 lat od wprowadzenia w Polsce programu “Rodzina 500 plus”, które wraz z początkiem 2024 roku zastąpiło 800 plus. Z danych przekazanych „Wprost” przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że początkowo świadczenie pobierało ponad 3,5 mln dzieci. Po tym jak w 2019 roku program rozszerzono również na pierwsze dziecko grono uprawnionych wzrosło do ok. 6,7 mln osób.

Od początku lutego tego roku rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o 800 plus w ramach nowego okresu świadczeniowego, który rozpocznie się 1 czerwca br. i potrwa do końca maja 2027 roku.

800 plus. ZUS apeluje o pośpiech

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) apeluje, aby nie zwlekać ze złożeniem dokumentów. By zachować ciągłość wypłat i otrzymywać środki bez przerwy trzeba przesłać wniosek do 30 kwietnia. Przesłanie wniosku w maju spowoduje, że środki wpłyną dopiero w lipcu (z wyrównaniem za czerwiec).

ZUS podał również, ile do tej pory wpłynęło wniosków o 800 plus. – Do tej pory rodzice złożyli blisko 3 mln wniosków na nowy okres świadczeniowy, na przeszło 4,3 mln dzieci – czytamy w komunikacie zamieszczonym na platformie X.

Jak wspomniano, ze świadczenia korzysta obecnie 6,7 mln dzieci, co oznacza, że większość rodziców/opiekunów nie zwleka ze złożeniem dokumentów, ale spora grupa jeszcze tego nie zrobiła i to do nich ZUS kieruje przypomnienie.

Wnioski o 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem: portalu informacyjno-usługowego Emp@tia, platformy PUE ZUS, aplikacji mZUS lub bankowości elektronicznej.

Z najnowszego sondażu SW Research dla „Wprost” wynika, że po dekadzie funkcjonowania świadczenia połowa Polaków (50,1 proc.) ocenia je dobrze. Odmiennej opinii jest prawie co trzeci z nas (30,4 proc.), a jedna piąta uczestników badania (19,5 proc.) nie ma zdania w tej sprawie.

