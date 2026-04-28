Ile dać do koperty na wesele? Koszty udziału mogą szokować

Zaproszenie na wesele coraz częściej oznacza poważny wydatek. Wszak przecież udział w weselu to nie tylko koperta dla młodej pary. Goście liczą w koszty już nie tylko prezent dla nowożeńców ale także koszt stroju, dojazdu, noclegu czy wolnego dnia w pracy. W efekcie udział w weselu dla wielu osób staje się finansowym wyzwaniem.

Jeszcze kilka lat temu za standard uchodziło 500 zł od pary. Dziś coraz częściej mówi się o znacznie wyższych kwotach.

Wesele jak droga impreza. Talerzyk za 600 zł zmienia podejście do kopert

Rosnące ceny organizacji wesel wpływają na oczekiwania wobec gości. Koszt tzw. talerzyka często wynosi już od 300 do 600 zł za osobę, szczególnie w większych miastach. Organizacja wesela dla 100 osób może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

To sprawia, że wielu gości w ciemno zakłada, że koperta powinna przynajmniej pokryć koszt uczestnictwa. Coraz częściej pojawia się jednak pytanie, czy wesele powinno być rozliczane jako rachunek za udział w wydarzeniu.

Ile daje się do koperty w 2026 roku?

Według analityków Santander Consumer Banku najczęściej powtarzające się kwoty są dziś znacznie wyższe niż jeszcze kilka sezonów temu. W przypadku znajomych wiele par daje obecnie od 800 do 1200 zł. Bliscy przyjaciele często wkładają do koperty około 1000–1500 zł, a dalsza rodzina zwykle przekazuje od 1000 do 1400 zł. W przypadku najbliższej rodziny kwoty potrafią sięgać nawet 2000 zł. Jeszcze wyższe sumy pojawiają się przy świadkach, chrzestnych czy rodzicach młodej pary, gdzie koperty liczone są już w kilku tysiącach złotych. Psychologiczna granica 1000 zł została już wyraźnie przekroczona.

Coraz więcej osób odmawia udziału w weselach

Wysokie koszty sprawiają, że część osób zaczyna rezygnować z udziału w uroczystościach. Dla wielu rodzin kilka wesel w jednym sezonie oznacza wydatek liczony w tysiącach złotych.

Coraz częściej pojawia się też sprzeciw wobec presji społecznej związanej z wysokością koperty. Niektórzy podkreślają, że obecność na ślubie powinna być ważniejsza niż kwota prezentu.

Ile naprawdę wypada dać w kopercie na wesele

Trudno powiedzieć, ile wypada przeznaczyć pieniędzy na prezent weselny, ale społeczne oczekiwania są coraz bardziej widoczne. Eksperci zwracają uwagę, że wysokość koperty powinna zależeć przede wszystkim od możliwości finansowych gości i relacji z parą młodą.

W praktyce jednak w 2026 roku najczęściej spotykanym prezentem od pary jest dziś około 1000–1500 zł. Dla wielu osób to kwota, która jeszcze kilka lat temu wydawała się nie do pomyślenia.

Czytaj też:

Majówka 2026 krótsza niż rok temu. Wielu Polaków straci dodatkowy dzień wolny

Czytaj też:

Pogromca „złego” cholesterolu. Dietetyk wskazuje owoc, który działa jak tarcza na miażdżycę