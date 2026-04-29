Znana polska firma upadła po 30 latach. Pracownicy stracą etaty

Sąd w Bydgoszczy ogłosił upadłość Elektroremu, firmy z Janikowa działającej na rynku usług elektrycznych i automatyki przemysłowej. To oznacza koniec ponad 30-letniej działalności spółki oraz planowane zwolnienia grupowe. Informacja o redukcji etatów trafiła już do Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.

Zwolnienia mogą objąć 51 pracowników i mają zostać przeprowadzone do końca kwietnia. Urząd pracy przygotowuje się do wsparcia wszystkich osób, które stracą zatrudnienie, niezależnie od tego, czy będą szukać nowej pracy, czy zdecydują się na założenie własnej działalności gospodarczej.

Upadłość Elektroremu i zwolnienia grupowe

Elektrorem działał w Janikowie w województwie kujawsko-pomorskim od 1993 roku. Był pierwszą samodzielną spółką wydzieloną z Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODA S.A.

Przez lata firma obsługiwała duże zakłady przemysłowe w regionie. Specjalizowała się w remontach instalacji elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia, inwestycjach modernizacyjnych, remontach silników elektrycznych oraz całodobowym serwisie utrzymania ruchu.

Upadłość Elektroremu kończy współpracę z zakładami

Bankructwo oznacza zakończenie współpracy z wieloma przedsiębiorstwami, które korzystały z usług spółki. Elektrorem wykonywał prace m.in. dla CIECH SODA POLSKA S.A., Kombinatu Cementowo-Wapienniczego „Kujawy” oraz Cukrowni „Janikowo”.

Wśród podmiotów obsługiwanych przez firmę były również Zakłady Tłuszczowe w Kruszwicy oraz inne instytucje publiczne. Zakończenie działalności spółki może być istotną zmianą dla lokalnego rynku usług przemysłowych.

Upadłość Elektroremu po ponad trzech dekadach

Firma przez ponad trzy dekady była związana z lokalnym przemysłem i świadczyła usługi dla dużych odbiorców. Jej działalność obejmowała zarówno bieżące utrzymanie instalacji, jak i prace remontowe oraz modernizacyjne.

Teraz, po decyzji sądu, spółka kończy działalność. Dla pracowników oznacza to konieczność szukania nowego zatrudnienia lub innej ścieżki zawodowej, przy wsparciu urzędu pracy w Inowrocławiu.

