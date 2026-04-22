Znana sieć restauracji zniknie? Kłopoty najbogatszego Polaka

Pod koniec stycznia North Food złożył do Sądu Rejonowego w Kielcach wniosek o ogłoszenie upadłości. Informację potwierdził Tomasz Durlej, rzecznik Sądu Okręgowego w Kielcach. – Wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony przez zarząd z powodu utraty płynności finansowej — poinformował Turlej.

Problemy spółki Michała Sołowowa

Sąd odrzucił jednak wniosek o upadłość. Jak pisze „Fakt”, ma to związek z faktem, że majątek dłużnika nie jest w stanie pokryć kosztów postępowania. Właściciele firmy złożyli zażalenie.

Spółka zarządza przede wszystkim siecią restauracji North Fish, które specjalizują się w serwowaniu dań rybnych, na bazie owoców morza i wegetariańskich. Pierwszy lokal powstał w 2002 roku w kieleckiej Galerii Echo, którą budowała założona przez Michała Sołowowa firma deweloperska Echo Investment (sprzedana potem przez niego za ponad miliard złotych). Obecnie spółka posiada prawie 40 restauracji w całej Polsce i zatrudnia ok. 500 osób. W ostatnich miesiącach część lokali jednak zamknięto, co skutkowało redukcją zatrudnienia.

Jak podaje dziennik, 17 marca do Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach trafił wniosek dotyczący 163 pracowników firmy. Od 9 stycznia, a zatem przed złożeniem wniosku o upadłość, nie działa North Fish w Galerii Warmińskiej. Ze strony internetowej firmy wynika, że nie prowadzi już działalności także w Lublinie. Z kolei w Warszawie liczba lokali miała w ostatnim czasie zmniejszyć się z sześciu do czterech.

„Gazeta Wyborcza” zwraca uwagę, że spółka mierzyła się z trudną sytuacją co najmniej od kilku lat. W sprawozdaniu finansowym za 2024 roku zarząd North Food przyznał, że wyniki finansowe "są gorsze niż w roku poprzednim i na niezadowalającym poziomie". Strata netto wyniosła wtedy 4,35 mln zł.

– Rynek gastronomiczny zwłaszcza ten zlokalizowany na food court w galeriach handlowych w 2024 roku borykał się z mniejszą ilością konsumentów odwiedzających galerie handlowe, co w efekcie przełożyło się na spadek liczby transakcji – wskazywał North Food.

Firma zwracała uwagę, że konsument obecnie rzadziej odwiedza galerie handlowe niż w latach przed pandemią. To właśnie pandemia mocno wpłynęła na sytuację North Foodu. W 2020 roku zanotował stratę netto w wysokości 15,8 mln zł, dwa lata później było to 16,7 mln zł.

Właścicielem North Foodu jest formalnie należący do Michała Sołowowa wiedeński MS Galleon GmbH. Pochodzący z Kielc biznesmen to najbogatszy Polak w najnowszym rankingu „Forbesa". Jego majątek szacowany jest na ok. 28 mld zł. W portfelu biznesmena znajdują się m.in. takie marki jak Cersanit, Barlinek, czy Synthos.

100 największych polskich firm rodzinnych. Nowy ranking „Wprost”Czytaj też:

Znamy najbogatszego Niemca. Polacy robią zakupy w jego sklepach