Euro w dół, dolar w górę. Kursy walut 19 maja 2026 r.

Z danych przekazanych we wtorek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 19 maja za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6467 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2389 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6347 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8844 zł.
Jakie są dziś kursy walut? Dolar w górę, euro w dół
Kursy walut – wtorek, 19 maja
- dolar –3,6467 zł
- euro –4,2389 zł
- frank szwajcarski – 4,6347 zł
- funt szterling – 4,8844 zł
Kursy walut – ostatnie 7 dni
Kursy walut – poniedziałek, 18 maja
- dolar – 3,6451 zł
- euro – 4,2434 zł
- frank szwajcarski – 4,6439 zł
- funt szterling – 4,8761 zł
Kursy walut – piątek, 15 maja
- dolar – 3,6525 zł
- euro – 4,2489 zł
- frank szwajcarski – 4,6482 zł
- funt szterling – 4,8745 zł
Kursy walut – czwartek, 14 maja
- dolar – 3,6205 zł
- euro – 4,2401 zł
- frank szwajcarski – 4,6303 zł
- funt szterling – 4,8945 zł
Kursy walut – środa, 13 maja
- dolar – 3,6336 zł
- euro – 4,2524 zł
- frank szwajcarski – 4,6446 zł
- funt szterling – 4,9141 zł
Kursy walut – wtorek, 12 maja
- dolar – 3,6167 zł
- euro – 4,2478 zł
- frank szwajcarski – 4,6330 zł
- funt szterling – 4,8935 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
