Euro w dół, dolar w górę. Kursy walut 19 maja 2026 r.

Z danych przekazanych we wtorek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 19 maja za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6467 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2389 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6347 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8844 zł.

Jakie są dziś kursy walut? Dolar w górę, euro w dół

Kursy walut – wtorek, 19 maja

dolar –3,6467 zł

euro –4,2389 zł

frank szwajcarski – 4,6347 zł

funt szterling – 4,8844 zł

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – poniedziałek, 18 maja

dolar – 3,6451 zł

euro – 4,2434 zł

frank szwajcarski – 4,6439 zł

funt szterling – 4,8761 zł

Kursy walut – piątek, 15 maja

dolar – 3,6525 zł

euro – 4,2489 zł

frank szwajcarski – 4,6482 zł

funt szterling – 4,8745 zł

Kursy walut – czwartek, 14 maja

dolar – 3,6205 zł

euro – 4,2401 zł

frank szwajcarski – 4,6303 zł

funt szterling – 4,8945 zł

Kursy walut – środa, 13 maja

dolar – 3,6336 zł

euro – 4,2524 zł

frank szwajcarski – 4,6446 zł

funt szterling – 4,9141 zł

Kursy walut – wtorek, 12 maja

dolar – 3,6167 zł

euro – 4,2478 zł

frank szwajcarski – 4,6330 zł

funt szterling – 4,8935 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

