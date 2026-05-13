Dolar znów mocno w górę. Kursy walut 13 maja 2026 r.

Z danych przekazanych w czwartek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 13 maja za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6336 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2524 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6446 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,9141 zł.

Jakie są dziś kursy walut? Dolar znów mocno w górę

Kursy walut – czwartek, 30 kwietnia

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – wtorek, 12 maja

dolar – 3,6167 zł

euro – 4,2478 zł

frank szwajcarski – 4,6330 zł

funt szterling – 4,8935 zł

Kursy walut – poniedziałek, 11 maja

dolar – 3,6007 zł

euro – 4,2386 zł

frank szwajcarski – 4,6258 zł

funt szterling – 4,8998 zł

Kursy walut – piątek, 8 maja

dolar – 3,5947 zł

euro – 4,2284 zł

frank szwajcarski – 4,6187 zł

funt szterling – 4,8931 zł

Kursy walut – czwartek, 7 maja

dolar – 3,5921 zł

euro – 4,2286 zł

frank szwajcarski – 4,6199 zł

funt szterling – 4,8934 zł

Kursy walut – środa, 6 maja

dolar – 3,6005 zł

euro – 4,2351 zł

frank szwajcarski – 4,6227 zł

funt szterling – 4,9060 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

