Dolar znów mocno w górę. Kursy walut 13 maja 2026 r.

Z danych przekazanych w czwartek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 13 maja za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6336 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2524 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6446 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,9141 zł.
Jakie są dziś kursy walut? Dolar znów mocno w górę
Kursy walut – ostatnie 7 dni
Kursy walut – wtorek, 12 maja
- dolar – 3,6167 zł
- euro – 4,2478 zł
- frank szwajcarski – 4,6330 zł
- funt szterling – 4,8935 zł
Kursy walut – poniedziałek, 11 maja
- dolar – 3,6007 zł
- euro – 4,2386 zł
- frank szwajcarski – 4,6258 zł
- funt szterling – 4,8998 zł
Kursy walut – piątek, 8 maja
- dolar – 3,5947 zł
- euro – 4,2284 zł
- frank szwajcarski – 4,6187 zł
- funt szterling – 4,8931 zł
Kursy walut – czwartek, 7 maja
- dolar – 3,5921 zł
- euro – 4,2286 zł
- frank szwajcarski – 4,6199 zł
- funt szterling – 4,8934 zł
Kursy walut – środa, 6 maja
- dolar – 3,6005 zł
- euro – 4,2351 zł
- frank szwajcarski – 4,6227 zł
- funt szterling – 4,9060 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
