Historyczna decyzja Węgier. Padła konkretna data przyjęcia euro

Węgry zmieniają kurs. Euro coraz bliżej

Nowy rząd Węgier zapowiedział głębokie reformy gospodarcze, które mają przygotować kraj do przyjęcia wspólnej waluty do 2030 roku. To jedna z najważniejszych deklaracji po zmianie władzy, kończącej wieloletni okres rządów Viktor Orbán.

Nowe kierownictwo państwa jasno wskazuje, że dotychczasowy model gospodarczy przestaje obowiązywać. Priorytetem ma być stabilność finansów publicznych i poprawa relacji z Unią Europejską.

Koniec modelu taniej siły roboczej i słabej waluty

Minister finansów Andras Karman zapowiedział odejście od strategii opartej na niskich kosztach pracy oraz słabym forincie. W zamian rząd chce stworzyć bardziej przewidywalne otoczenie gospodarcze.

Plan zakłada m.in. uproszczenie systemu podatkowego oraz poprawę warunków dla przedsiębiorców. Kluczowe ma być zwiększenie przejrzystości polityki fiskalnej oraz stabilności gospodarczej.

Węgry chcą spełnić kryteria euro w cztery lata

Rząd w Budapeszcie deklaruje, że w ciągu najbliższych czterech lat spełni wszystkie wymagania niezbędne do przyjęcia euro. Oznacza to konieczność utrzymania stabilnych finansów publicznych, ograniczenia deficytu oraz spełnienia kryteriów inflacyjnych.

Zapowiedzi te są jednym z najbardziej zdecydowanych kroków w stronę integracji ze strefą euro od wielu lat.

Fundusze unijne i zmiany w budżecie

Nowe władze chcą także w pełni wykorzystać środki z Unii Europejskiej. Plan zakłada uruchomienie całej puli 10,4 mld euro jeszcze przed końcem sierpnia.

Jednocześnie rząd zapowiada ograniczenie deficytu budżetowego oraz przygotowanie nowego planu fiskalnego na 2027 rok. Ma on opierać się na bardziej ostrożnych prognozach gospodarczych.

Forint reaguje. Inwestorzy widzą zmianę

Zapowiedzi reform zostały dobrze przyjęte przez rynki finansowe. Forint należy do najmocniejszych walut wśród rynków wschodzących od początku roku.

Inwestorzy zakładają, że nowa polityka gospodarcza przyniesie większą stabilność i przybliży Węgry do wejścia do strefy euro.

Podatki do zmiany. Nowe pomysły rządu

Rząd zapowiada także reformy podatkowe. Choć nie planuje natychmiastowego zniesienia wszystkich podatków sektorowych, chce stopniowo ograniczać te rozwiązania.

Wśród propozycji pojawił się m.in. 1-procentowy podatek od majątku dla najbogatszych. Jednocześnie przewidziano ulgi podatkowe dla osób o wysokich dochodach, powiązane z inwestycjami.

Węgry stawiają na stabilność i integrację z UE

Nowy kurs gospodarczy oznacza wyraźne zbliżenie do polityki Unii Europejskiej. Poprawa relacji z instytucjami unijnymi ma być kluczowa dla dalszego rozwoju gospodarczego kraju.

Zdaniem ekonomistów to właśnie dostęp do funduszy oraz stabilność finansowa będą decydujące dla powodzenia planu wejścia do strefy euro.

