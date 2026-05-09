Szokujące losowanie Eurojackpot. W całej Europie przecierają oczy ze zdumienia

Ostatnie w tym tygodniu losowanie Eurojackpot znów nie przyniosło rozbicia kumulacji. Co zaskakujące, wśród najwyższych wygranych tylko jedna padła w Niemczech, co jest rzadkością, bo to właśnie gracze z tego kraju zazwyczaj zgarniają najwięcej najwyższych wygranych. Kolejnym zaskoczeniem jest brak szczęścia u polskich graczy. Najwyższe nagrody odnotowane w naszym kraju były dopiero piątego stopnia. Co za niefart!

Jakie liczby wylosowano?

W piątek, 8 maja, podczas losowania nr 667 w Eurojackpot wylosowano liczby:

3, 17, 18, 31, 41 oraz 6 i 12

Wyniki losowania w Europie

Losowanie nie przyniosło rozbicia kumulacji. Najwyższe odnotowane wygrane są drugiego stopnia. Trafią one do graczy z pięciu państw – Niemiec, Danii, Chorwacji i Norwegii. Każdemu ze szczęśliwych graczy przypadnie nagroda warta 848 825,90 euro.

W piątkowym losowaniu padły również cztery wygrane trzeciego stopnia – każda o wartości 350 236,20 euro. Odnotowano je w Norwegii, Finlandii i Chorwacji.

Wygrane w Polsce

Polakom tym razem zabrakło szczęścia. W kraju nie odnotowano nagród I, II, III, a nawet IV stopnia, co zdarza się dość rzadko.

Dodatkowo w Polsce odnotowano:

38 wygranych piątego stopnia po 26 159,40 zł,

70 wygranych szóstego stopnia po 832,20 zł,

69 wygranych siódmego stopnia po 518,90 zł,

1188 wygranych ósmego stopnia po 127,30 zł,

1459 wygranych dziewiątego stopnia po 96,90 zł,

3744 wygrane dziesiątego stopnia po 70,70 zł,

5895 wygranych jedenastego stopnia po 63,00 zł,

22 759 wygranych dwunastego stopnia po 46,60 zł.

Do wygrania 380 mln zł!

Kolejne losowanie bez rozbicia kumulacji oznacza jedno – jeszcze większe pieniądze do wygrania. Aktualnie w puli znajduje się gigantyczna suma – 380 mln zł. Kolejne losowanie odbędzie się we wtorek, 12 maja, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po jego zakończeniu.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:

363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski /lotto.pl

1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard

674 340,70 zł – 21 kwietnia, lotto.pl

381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz

684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk

1 298 832,10 zł – 3 kwietnia, lotto.pl

3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk

2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna

354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia

251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko

1 556 851,40 zł – 20 marca, lotto.pl

2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów

750 563,30 zł – 13 marca, lotto.pl

589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn

647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew

310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg

2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa

1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom / Legnica

698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź

362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska, Grecja

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

