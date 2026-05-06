Przybywa polskich milionerów. W Lotto Plus padły aż dwie „szóstki”

Pierwsze w tym tygodniu losowanie Lotto (05.05) nie przyniosło głównej wygranej. Za to w Lotto Plus prawdziwy deszcz pieniędzy. Padły aż dwie „szóstki” – każda warta równo milion złotych. Powody do radości mają również gracze Mini Lotto. Dwie „piątki” we wtorkowej dacie okazały się szczęśliwe i przyniosły „piątek” o wartości ponad 430 tys. zł.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

Lotto tym razem bez „szóstki”. Wylosowano jednak sporo nagród za „piątki”, „czwórki” i „trójki”.

Dodatkowe wygrane:

56 „piątek” – każda po 6429,90 zł,

3619 „czwórek” – każda po 154,80 zł,

66 690 „trójek” – każda po 24 zł.

Losowanie Lotto Plus z dwiema „szóstkami”

W czwartkowym losowaniu Lotto Plus padły nie jedna, ale aż dwie „szóstki”. Dwa okrągłe miliony złotych mają nowych właścicieli.

Dodatkowe wygrane:

53 „piątki” – każda po 3500 zł,

3244 „czwórek” – każda po 100 zł,

57 533 „trójki” – każda po 10 zł.

Mini Lotto z główną wygraną

Graczom Mini Lotto znów dopisało szczęście. Padła najwyższa wygrana, czyli – w przypadku tej gry – „piątka”. Jej wartość to 431 904,80 zł.

Dodatkowe wygrane:

166 „czwórek” – każda po 1040,80 zł,

7649 „trójek” – każda po 33,90 zł.

Wyniki Lotto – 05.05.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7348, które odbyło się 5 maja 2026 roku, to:

8, 15, 16, 26, 33, 38

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 7 maja 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 05.05.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7348 z 5 maja 2026 roku to:

3, 6, 13, 14, 24, 37

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 7 maja 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 05.05.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7310, które odbyło się 5 maja 2026 roku, to:

1, 10, 14, 22, 34

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w środę, 6 maja 2026 roku, o godzinie 22:00.

Najwyższe wygrane w Lotto

Marcowa wygrana (24.03) zmienia zestawienie najwyższych wygranych w historii Lotto. Suma ponad 32 mln zł trafia bowiem do pierwszej piątki. Tak wygląda TOP 5 najwyższych wygranych:

36 726 210,20 zł – 16 marca 2017

35 234 116,20 zł – 22 sierpnia 2015

33 787 496,10 zł – 9 lutego 2012

33 357 545,90 zł – 3 grudnia 2022

32 060 068,20 zł – 24 marca 2026

FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto

Kiedy odbywają się losowania Lotto?

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?

Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.

Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?

Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.

Skąd wziął się fenomen Lotto?

Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.

