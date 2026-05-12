Nowy podatek już działa. Płoty i infrastruktura pod lupą sądów

Podatek od ogrodzenia 2026. Nowe przepisy już działają

Zmiany w przepisach dotyczących podatku od nieruchomości obowiązują od początku 2025 roku, ale dopiero teraz widać ich realne skutki. Pierwsze wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych potwierdzają, że wiele elementów infrastruktury – w tym ogrodzenia – może być traktowanych jako budowle.

To oznacza jedno: wyższe obciążenia podatkowe, szczególnie dla przedsiębiorców.

Budynek czy budowla? Kluczowa różnica dla podatku

Nowelizacja przepisów wprowadziła nowe definicje, które mają bezpośredni wpływ na wysokość podatku. W praktyce najważniejsza jest różnica w sposobie jego naliczania.

W przypadku budynków opłata ma charakter kwotowy – zależy od powierzchni użytkowej i stawek ustalanych przez gminy. Zupełnie inaczej wygląda to przy budowlach.

Budowle są opodatkowane procentowo – stawka wynosi 2 proc. ich wartości początkowej. W efekcie podatek może być znacznie wyższy niż w przypadku klasycznych budynków.

Ogrodzenia i infrastruktura jako budowle

Z orzeczeń sądów wynika, że definicja budowli została rozszerzona i obejmuje więcej obiektów niż wcześniej. Wśród nich znalazły się m.in.:

ogrodzenia, także o wysokości poniżej 2,20 m,

transformatory,

centrale wentylacyjne,

zbiorniki różnego typu,

węzły cieplne.

To podejście potwierdza, że nawet pozornie proste elementy infrastruktury mogą generować wyższe podatki.

Sądy już wydały pierwsze wyroki

Zmiany wywołały liczne spory, które szybko trafiły do sądów administracyjnych. Pierwsze rozstrzygnięcia w większości przypadków są niekorzystne dla firm.

Sądy przyjęły szeroką interpretację przepisów, uznając wiele instalacji i obiektów za budowle podlegające wyższemu opodatkowaniu.

Warto jednak pamiętać, że większość tych wyroków nie jest jeszcze prawomocna.

Sprawa może trafić do Naczelny Sąd Administracyjny

Ostateczne rozstrzygnięcie sporu prawdopodobnie zapadnie dopiero na poziomie sądu kasacyjnego. To właśnie Naczelny Sąd Administracyjny będzie miał decydujący głos w interpretacji nowych przepisów.

Do tego czasu przedsiębiorcy muszą liczyć się z niepewnością i ryzykiem wyższych obciążeń podatkowych.

Dlaczego podatek może być dużo wyższy

Największym problemem dla właścicieli jest sposób naliczania podatku. Przejście z modelu powierzchniowego na procentowy oznacza, że wysokość opłaty rośnie wraz z wartością obiektu.

W praktyce oznacza to, że infrastruktura techniczna czy ogrodzenia mogą generować znacznie większe koszty niż dotychczas.

FAQ – Podatek od ogrodzenia

Czy ogrodzenie podlega podatkowi jako budowla?

Tak, zgodnie z pierwszymi wyrokami sądów może być uznane za budowlę.

Ile wynosi podatek od budowli?

2 proc. wartości początkowej, jeśli obiekt jest związany z działalnością gospodarczą.

Czy wyroki są ostateczne?

Nie, większość nie jest jeszcze prawomocna.

Kto najbardziej odczuje zmiany?

Przede wszystkim przedsiębiorcy posiadający infrastrukturę techniczną.

Kto rozstrzygnie spór ostatecznie?

Najprawdopodobniej Naczelny Sąd Administracyjny.

