Fiskus sprawdza przelewy od rodziny. Za jeden błąd grozi ogromna kara

Pomoc finansowa od rodziców, rodzeństwa czy dziadków często traktowana jest jako zwykłe wsparcie bez formalności. Tymczasem urząd skarbowy może potraktować takie pieniądze jako pożyczkę podlegającą obowiązkom podatkowym. Coraz częściej fiskus analizuje przelewy bankowe i sprawdza, czy podatnicy dopełnili wymaganych formalności.

Zgodnie z przepisami każda pożyczka, także zawarta między najbliższymi członkami rodziny, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, czyli PCC. Standardowa stawka wynosi 0,5 proc. wartości pożyczki. Prawo przewiduje jednak zwolnienie dla najbliższej rodziny, ale tylko po spełnieniu określonych warunków.

Kiedy pożyczka od rodziny nie wymaga zgłoszenia?

Przepisy przewidują limit, poniżej którego pożyczki rodzinnej nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego. Jeśli kwota otrzymana od jednej osoby w ciągu pięciu lat nie przekracza 9 637 zł, podatnik nie musi składać deklaracji PCC-3 ani płacić podatku.

Problemy zaczynają się po przekroczeniu tego progu. Wtedy, aby zachować prawo do zwolnienia z podatku, trzeba udokumentować przekazanie pieniędzy oraz zgłosić pożyczkę fiskusowi. W przeciwnym razie urząd może naliczyć dotkliwą sankcję finansową.

Najczęstszy błąd to brak deklaracji PCC-3

Wiele osób zakłada, że skoro pieniądze pochodzą od rodziny, urząd skarbowy nie będzie się nimi interesował. To właśnie ten błąd najczęściej prowadzi do problemów. Pożyczka przekraczająca limit musi zostać zgłoszona w ciągu 14 dni od otrzymania środków.

Konieczne jest także odpowiednie udokumentowanie przekazania pieniędzy. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem pozostaje przelew bankowy lub przekaz pocztowy. Gotówka może utrudnić późniejsze udowodnienie, że chodziło o legalną pożyczkę rodzinną.

Fiskus analizuje przelewy bankowe

Urzędy skarbowe coraz dokładniej przyglądają się przepływom pieniędzy na rachunkach bankowych. Duży przelew od rodzica, dziecka lub rodzeństwa bez złożonej deklaracji PCC-3 może wzbudzić zainteresowanie fiskusa.

W takiej sytuacji to podatnik musi wyjaśnić pochodzenie środków i udowodnić, że nie był to nieujawniony dochód. Brak formalności może skończyć się sankcyjnym podatkiem wynoszącym nawet 20 proc. wartości pożyczki.

Jak uniknąć problemów z urzędem skarbowym?

Eksperci podkreślają, że przy większych kwotach najlepiej zadbać o podstawowe formalności. Wystarczy przygotować prostą umowę pożyczki, przekazać pieniądze przelewem i terminowo złożyć deklarację PCC-3.

Deklarację można wysłać elektronicznie albo złożyć osobiście w urzędzie skarbowym. Nawet jeśli pożyczka korzysta ze zwolnienia z podatku, obowiązek zgłoszenia nadal pozostaje aktualny. W formularzu trzeba podać kwotę pożyczki, dane stron oraz stopień pokrewieństwa.

Dopilnowanie tych formalności może uchronić przed wysoką karą, kontrolą skarbową oraz problemami w przyszłości, szczególnie przy dużych rodzinnych pożyczkach związanych z zakupem mieszkania czy remontem domu.

Koniec „papierowej fikcji". Gminy ruszą kontrolować mieszkańców

