Masz fotowoltaikę? Nowe przepisy mogą oznaczać podatek

Reforma podatku od nieruchomości miała przynieść podatnikom jasne zasady i zakończyć wieloletnie spory interpretacyjne. Zmiany były odpowiedzią na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował wcześniejsze regulacje i wskazał, że dotychczasowe definicje pozostawiały zbyt szerokie pole do różnych ocen.

Przez lata przepisy były uzupełniane kolejnymi wyjątkami i doprecyzowaniami. W efekcie system stał się skomplikowany, a podatnicy i samorządy często inaczej rozumieli, co należy uznać za budynek, a co za budowlę. Nowelizacja miała ten problem ograniczyć przez rozszerzenie słowniczka ustawowego i doprecyzowanie katalogu obiektów objętych podatkiem.

Fotowoltaika po zmianach trafiła do kategorii budowli

Jednym z obszarów, który szybko wywołał nowe pytania, okazały się instalacje fotowoltaiczne. Po zmianach przepisy wskazują, że elektrownia fotowoltaiczna może być traktowana jako budowla. To jednak nie oznacza automatycznie, że podatek obejmuje całą instalację razem z panelami i osprzętem.

Sedno problemu przesunęło się z pytania, czy fotowoltaika może podlegać podatkowi, na pytanie, które dokładnie jej elementy należy opodatkować. To ważne, bo instalacje fotowoltaiczne są dziś powszechne zarówno w firmach, jak i w gospodarstwach domowych, a każdy szczegół może mieć znaczenie przy rozliczeniach.

Podatek od paneli fotowoltaicznych zależy od części budowlanych

Kluczowe znaczenie ma fragment definicji budowli zawartej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. W przepisach wymieniono m.in. elektrownię wiatrową, jądrową i fotowoltaiczną, biogazownię, magazyn energii, kocioł, piec przemysłowy, kolej linową czy wyciąg narciarski, ale z ważnym zastrzeżeniem: chodzi o część niebędącą budynkiem i wyłącznie o części budowlane.

W praktyce oznacza to, że opodatkowaniu mogą podlegać elementy wykonane w ramach robót budowlanych. Chodzi przede wszystkim o fundamenty, konstrukcje wsporcze oraz trwałe elementy infrastruktury. Same panele fotowoltaiczne i urządzenia techniczne nie powinny być traktowane tak samo jak część budowlana instalacji.

Nie wszystko, co zamontowane, jest opodatkowane

Najważniejsza różnica sprowadza się więc do tego, co zostało wzniesione, a co jedynie zamontowane. Podatek może objąć część budowlaną instalacji, ale nie całe urządzenie jako technologię służącą do produkcji energii. To rozróżnienie ma kluczowe znaczenie dla podatników.

Nowe przepisy nie usunęły jednak wszystkich wątpliwości. Organy podatkowe mogą analizować konkretne instalacje indywidualnie, a znaczenie będzie miał ich sposób posadowienia, trwałość konstrukcji oraz zakres robót budowlanych. Dlatego podobne instalacje mogą wymagać odrębnej oceny.

Reforma otworzyła kolejny etap sporów

Celem zmian było uporządkowanie systemu i ograniczenie liczby sporów między podatnikami a samorządami. Pierwsze miesiące pokazują jednak, że praktyka może być bardziej skomplikowana niż same definicje ustawowe. Fotowoltaika stała się jednym z przykładów tej trudności.

Choć ustawodawca doprecyzował pojęcia, nadal pozostaje przestrzeń do interpretacji. Ostateczne rozstrzygnięcia mogą zależeć od szczegółów technicznych danej instalacji i oceny organów podatkowych. Zamiast definitywnego końca sporów pojawił się więc nowy etap ustalania, co dokładnie podlega podatkowi.

