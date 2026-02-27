Ranking najbogatszych Polaków. Spore niespodzianki w czołówce

Jak co roku „Forbes” opublikował listę 100 najbogatszych Polaków. Na czele rankingu znalazł się Michał Sołowow z majątkiem szacowanym na 27,65 mld zł. Zwycięzca zestawienia jest właścicielem grupy przemysłowej działającej głównie w branży chemicznej (Synthos), podłóg (Barlinek), ceramiki (Cersanit) oraz nowoczesnych technologii i energetyki, w tym małych reaktorów modułowych (SMR).

Drugie miejsce zajmuje zwycięzca listy 100 najbogatszych Polaków „Wprost”, czyli Tomasz Biernacki. Majątek założyciela Dino wynosi 18,87 mld zł. Wicelider rankingu zajmuje się handlem detalicznym, rozwojem sieci sklepów w formacie proximity (blisko domu) oraz inwestycjami w nieruchomości.

Najbogatsi „Forbes”. Spory awans w rankingu

Tuż za Biernackim znalazł się Jerzy Starak. Majątek “króla leków” szacowany jest na 17,21 mld zł. Zdobywca najniższego stopnia podium jest twórcą i głównym właścicielem koncernu farmaceutycznego Polpharma, lidera rynku w Europie Środkowej. Inwestuje również w branżę spożywczą (Herbapol, Kruszwica) oraz rozwija nowoczesną biotechnologię poprzez Polpharma Biologics.

W pierwszej piątce znaleźli się również Sebastian Kulczyk (majątek lidera Kulczyk Investments to 10,28 mld zł), a także rodzina Grzebitów, której spółka prowadzi sieć sklepów Media Expert. W tym wypadku mamy do czynienia ze sporym awansem, bowiem w zeszłym roku u zamykali pierwszą dziesiątkę z majątkiem 6,04 mld zł, a w tym roku plasują się na piątym miejscu z wynikiem 9,72 mld zł.

Kolejne miejsca zajęli:

Rodzina Juroszków – 8,86 mld zł,

Zygmunt Solorz wraz z rodziną – 8,70 mld zł,

Paweł Marchewka – 8,52 mld zł,

Dominika Kulczyk – 7,82 mld zł,

Bogusław Cupiał – 7,55 mld zł.

Łączna wartość majątków setki najbogatszych Polaków wzrosła o 13,2 proc. To wynik lepszy niż rok wcześniej, kiedy to wzrost wyniósł 10,3 proc. Aby znaleźć się na liście miliarderów, trzeba było mieć co najmniej 1,3 mld zł. To wyraźnie więcej niż w ubiegłym roku, gdy wystarczył 1 mld zł.

