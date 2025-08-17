7 najbogatszych Polaków II RP. Kupowali całe wsie i budowali miasta

Kto zgromadził największy majątek w historii II RP? Najbogatsi Polacy to przecież nie tylko Kulczyk, Solorz i Sołowow, ale też wielu przedsiębiorców z okresu Międzywojnia. Ci starzy mają nad tymi żyjącymi dziś taką przewagę, że ich dorobek zweryfikowała już historia.

W dwudziestoleciu międzywojennym polska gospodarka funkcjonowała na zasadach kapitalistycznych. Większość przedsiębiorstw pozostawała w rękach prywatnych. Fortuny ich właścicieli rosły w czasach koniunktury gospodarczej lat 1926-1929. Rynek zaczął w końcu odczuwać efekty reformy walutowej Władysława Grabskiego czy inicjatyw gospodarczych Eugeniusza Kwiatkowego. Ten polski sen przerwał wielki kryzys gospodarczy z jesieni 1929 r., kiedy to doszło do krachu na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku. A potem przyszedł już koszmar II wojny światowej.