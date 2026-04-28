6 dni urlopu więcej od maja. Pracownicy muszą złożyć jeden wniosek

Od 1 maja 2026 roku w prywatnych firmach zaczną obowiązywać nowe zasady naliczania stażu pracy. Zmiany wynikają z nowelizacji Kodeksu pracy i mogą sprawić, że wielu zatrudnionych zyska dodatkowy urlop od 1 maja.

Najważniejsza zmiana polega na tym, że do stażu pracy będą wliczane także okresy zatrudnienia inne niż klasyczna umowa o pracę. W sektorze finansów publicznych przepisy obowiązują już od 1 stycznia 2026 roku, a pozostałych pracodawców obejmą od początku maja.

Dodatkowy urlop od 1 maja. Kto skorzysta

Na nowych regulacjach skorzystają m.in. osoby, które wcześniej pracowały na umowach cywilnoprawnych lub prowadziły działalność gospodarczą. Warunkiem jest to, aby od tych okresów były odprowadzane składki do ZUS.

Do stażu pracy będą zaliczane m.in. okresy zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług. Uwzględniane będzie także prowadzenie pozarolniczej działalności oraz współpraca z osobą prowadzącą taką działalność.

Dodatkowy urlop od 1 maja i nowe uprawnienia

Zmiana może mieć duże znaczenie dla osób, które dzięki doliczeniu wcześniejszych okresów przekroczą próg 10 lat stażu pracy. To właśnie od tej granicy zależy prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego zamiast 20 dni.

W praktyce oznacza to nawet 6 dodatkowych dni wolnego rocznie. Dłuższy staż może też przełożyć się na inne korzyści, takie jak wyższy dodatek stażowy, prawo do nagrody jubileuszowej lub jej wyższego poziomu.

Dodatkowy urlop od 1 maja. Co jeszcze może się zmienić

Nowe zasady mogą wpłynąć także na sytuację pracowników przy rekrutacji oraz rozwiązywaniu umowy. Dłuższy staż może pomóc w spełnieniu wymogów ofert pracy, w których liczy się doświadczenie zawodowe.

Może również oznaczać dłuższy okres wypowiedzenia oraz wyższą odprawę w przypadku rozwiązania umowy o pracę.

Dodatkowy urlop od 1 maja. Trzeba złożyć wniosek

Aby skorzystać z nowych uprawnień, pracownik powinien uzyskać z ZUS zaświadczenie o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy. Wniosek USP można złożyć wyłącznie online przez konto na platformie eZUS.

Otrzymane zaświadczenie należy przekazać aktualnemu pracodawcy. Pracownik ma na to 24 miesiące, ale im szybciej dostarczy dokument, tym szybciej pracodawca będzie mógł uwzględnić dodatkowe okresy w stażu pracy. ZUS informował, że do 25 marca 2026 roku wpłynęło już ponad 572 tys. takich wniosków i wydano 966 tys. zaświadczeń stażowych.

