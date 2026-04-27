Ile Polacy wydadzą na majówkę? Niektórzy nawet 2000 zł

Majówka już w tym tygodniu. Taki a nie inny układ kalendarza sprawił, że w tym roku będzie ona dość krótko. Dwa dni ustawowo wolne od pracy, czyli 1 maja (Święto Pracy) oraz 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja) przypadają w piątek oraz niedzielę. To oznacza, że długi weekend ograniczy się do zaledwie trzech dni.

Choć majówka w tym roku krótka, wielu Polaków nie rezygnuje z wypoczynku. Pokazuje to badanie przeprowadzone przez InterviewMe.

Na pytanie „Czy w tym roku planujesz dłuższy wypoczynek w majówkę (poza dniami ustawowo wolnymi)?” aż 42 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco. Ponad 24 proc. badanych w tej grupie planuje dłuższy wyjazd lub kilka dni wypoczynku, a pozostałe 18 proc. bierze dodatkowe 1–2 dni wolnego.

35 proc. ankietowanych zadeklarowało, że wykorzysta wyłącznie dni ustawowo wolne od pracy, a zatem w ich przypadku tegoroczna majówka potrwa zaledwie trzy dni.

Co czwarty Polak (23 proc.) nie planuje wypoczynku w czasie tegorocznej majówki. Wśród głównych powodów wskazywano m.in. brak pieniędzy (27 proc.), a także inne obowiązki, jak np. praca, nauka, czy remont (21 proc.). 16 proc. badanych przyznało, że woli zaoszczędzić dni wolne na inny okres roku (np. wakacje). Co dziesiąty respondent przekonuje, że nie potrzebuje wypoczynku.

Ile wydamy w tym roku na majówkę?

Ile na majówkę wydadzą ci, którzy planują wypoczynek? Co trzeci respondent deklaruje, że będzie to mniej niż 200 zł (31 proc.). Jedna czwarta badanych wskazała przedział od 200 do 500 zł (26 proc.). Zbliżony odsetek (23 proc.) twierdzi, że będzie to 500-1000 zł. Tylko 14 proc. szacuje swoje wydatki na poziomie od 1000 do 2000 zł, a zaledwie 6 proc. wyda ponad 2000 zł.

Twórcy badania podkreślają, że powyższe dane mogą sugerować, że większość Polaków zostanie w tym roku w domu lub w najbliższej okolicy.

W przypadku wyjazdów największym obciążeniem dla portfela są noclegi (24 proc.). Kolejne miejsca zajęły transport i jedzenie (odpowiednio 19 i 18 proc.). Nieliczni wskazywali w tym kontekście dodatkowe zakupy np. na grilla (8 proc.).

– Z badania InterviewMe wynika, że majówka — mimo swojego „wypoczynkowego” charakteru — dla wielu Polaków pozostaje przede wszystkim projektem logistyczno-finansowym. Widać wyraźnie, że większość osób podchodzi do tego okresu w sposób ostrożny i racjonalny, planując zarówno ilość czasu wolnego, jak i wydatki. Z perspektywy rynku pracy nie jest to zaskakujące. W ostatnich latach obserwujemy bowiem spory wzrost kosztów życia oraz większą niepewność finansową, co naturalnie wpływa na decyzje pracowników dotyczące urlopów i wypoczynku – komentuje Dominika Kowalska, Ekspertka kariery InterviewMe.

W badaniu wzięły udział 598 osób — kobiet i mężczyzn w różnym wieku, z różnych miejscowości i na różnych etapach kariery. Respondenci odpowiedzieli w ankiecie na 5 pytań jednokrotnego wyboru. Odpowiedzi zbierano w dniach od 27 marca do 14 kwietnia roku.

