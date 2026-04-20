Tyle Polacy wydają obecnie na remont. Ta grupa w najgorszej sytuacji

Jak wynika z badania przeprowadzonego na potrzeby raportu Santander Consumer Banku „Polaków portfel własny: sezon na wydatki”, w sezonie wiosenno-letnim 39 proc. Polaków planuje remont lub większe prace w domu, a 22 proc. respondentów rozważa taką możliwość. 44 proc. badanych nie ma takich planów w tym roku, a 11 proc. odkłada zmiany na późniejsze miesiące.

Wśród ankietowanych, którzy mają w planach remonty wiosną i latem lub je rozważają dominują 50-latkowie i mieszkańcy małych miast (odpowiednio 51 proc. i 43 proc.).

Z badania wynika, że Polacy stawiają przede wszystkim na mniejsze prace – malowanie ścian, nowe dodatki czy rośliny kosztują stosunkowo niewiele, a wciąż mogą przynosić dobre efekty.

Ile Polacy przeznaczą na remont? Nawet 40 tys. zł

Największa grupa respondentów (36 proc.) chce wydać na ten cel nie więcej niż 5000 zł. Nieco mniej, bo 27 proc. chce zmieścić się w przedziale od 5000 do 10 000 zł. Większe wydatki planuje 26 proc. badanych, z czego 12 proc. deklaruje, że ich wydatki będa kształtować się w kwocie od 10 000 do 20 000 zł. Niewielka grupa, bo 8 proc. twierdzi, że wyda od 20 000 do nawet 40 000 zł. 5 proc. ankietowanych szacuje jeszcze wyższe nakłady.

Twórcy badania zwracają uwagę, że budżety powyżej 10 tys. zł zakładają głównie respondenci, którzy utrzymują dzieci (takie kwoty przeznaczy 35 proc. osób z tej grupy). Może to mieć związek z faktem, że najmłodsi członkowie rodzin szybko dorastają, więc ich pokoje wymagają częstszych zmian. Nowe łóżko, większa szafa czy dostosowanie pokoju do nauki potrafią wygenerować koszty rzędu nawet kilkunastu tysięcy złotych. Inaczej wyglądają proporcje w domach, gdzie mieszkają wyłącznie dorośli. Tam kwoty powyżej 10 tys. zł planuje zaledwie 18 proc. osób.

Na remonty Polacy chcą przeznaczyć przede wszystkim oszczędności. Jedna trzecia sięgnie po środki z ogólnie zgromadzonej puli, zaś 26 proc. po finanse, które odkładało w tym konkretnym celu. Z regularnych dochodów sfinansowanie remontu planuje 28 proc. ankietowanych. Nieliczni badani przyznają, że skorzystają z pożyczki (po 2 proc. wykorzysta kredyt gotówkowy lub kartę kredytową albo poprosi o pomoc bliskich).

– Pensja najczęściej stanowi źródło finansowania w grupie pięćdziesięciolatków – 42 proc. z nich deklaruje, że to właśnie regularne dochody pozwolą im zrealizować remont. Może to wynikać z ich stabilnej sytuacji zawodowej. Na oszczędności stawiają z kolei przede wszystkim seniorzy (69 proc.). O ile kredyt gotówkowy przeważa w grupie czterdziestolatków oraz osób w wieku 18-29 lat (po 4 proc.), to w tej najmłodszej grupie dodatkowo obserwujemy najsilniejszą chęć wykorzystania karty kredytowej. W ten sposób swoje plany chce sfinansować 6 proc. młodych dorosłych – mówi Patryk Perliński, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji Z Klientami Biznesowymi z Santander Consumer Banku.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 27 lutego – 5 marca 2026 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1000.

