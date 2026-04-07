Chcą zabrać 800 plus i trzynastki. W zamian obiecują ogromną ulgę podatkową

Czy w Polsce dojdzie do dużej zmiany w podatkach i wydatkach państwa? W Sejmie czeka na rozpatrzenie projekt, który zakłada podniesienie kwoty wolnej w PIT do 60 tys. zł dla wszystkich. Według propozycji miałoby to się odbyć kosztem likwidacji 800 plus oraz trzynastych i czternastych emerytur.

To niejedyny pomysł dotyczący przebudowy polityki społecznej i podatkowej, jaki trafił do Sejmu. Sprawa budzi duże emocje, bo dotyczy jednocześnie świadczeń dla rodzin, dodatkowych pieniędzy dla emerytów i jednej z najważniejszych obietnic wyborczych obecnego rządu.

Kwota wolna w PIT 60 tys. zł a likwidacja 800 plus i dodatkowych emerytur

Pod koniec 2025 roku do Sejmu wpłynęła propozycja likwidacji podatku od dochodów osobistych PIT, połączona z zakończeniem wypłaty 800 plus, trzynastych i czternastych emerytur oraz innych zasiłków na dzieci. Projektem zajęła się już sejmowa Komisja do Spraw Petycji.

Na tym etapie komisja może propozycję odrzucić, co zakończyłoby dalsze prace. Może też wydać opinię pozytywną, co jeszcze nie oznacza wejścia zmian w życie, ale zwiększyłoby szanse na dalsze procedowanie projektu.

Kwota wolna w PIT 60 tys. zł. Rząd musi rozliczyć się z obietnic

W tekście podkreślono, że przy obecnym deficycie budżetowym potrzebne są zmiany po stronie dochodów i wydatków państwa. Podwyższanie podatków mogłoby wywołać powszechne niezadowolenie społeczne, dlatego łatwiej byłoby szukać oszczędności w wydatkach.

Jednocześnie podwojenie kwoty wolnej w PIT do 60 tys. zł było jednym z głównych elementów programu wyborczego obecnego rządu. Padła też zapowiedź, że taka zmiana miałaby zostać wprowadzona jeszcze w trakcie obecnej kadencji, przed wyborami.

Kwota wolna w PIT 60 tys. zł. Skąd miałyby się wziąć pieniądze

Autorzy projektu uzasadniają swoją propozycję koniecznością reformy finansów publicznych. Ich plan zakłada radykalne ograniczenie transferów publicznych w zamian za zwolnienie wszystkich obywateli z podatku od dochodów osobistych oraz likwidację ulg w innych podatkach.

Z przedstawionych wyliczeń wynika, że całkowita rezygnacja z PIT oznaczałaby brak wpływów do budżetu na poziomie 97,6 mld zł. Z drugiej strony oszczędności wynikające z likwidacji programu Rodzina 800 plus oraz zakończenia wypłaty trzynastych i czternastych emerytur miałyby wynieść 97 mld zł.

Kwota wolna w PIT 60 tys. zł kontra dotychczasowe cele świadczeń

W tekście przypomniano, że trzynaste i czternaste emerytury wprowadzono po to, by ograniczyć skutki inflacji dla seniorów, szczególnie tych z najniższymi świadczeniami. Z kolei program 500 plus, a później 800 plus, miał wspierać wzrost liczby urodzeń.

Autor zwraca jednak uwagę, że inflacja w zasadzie ustała, a dzieci rodzi się mniej niż przed uruchomieniem programu. W tym kontekście projekt zmian przedstawiany jest jako jedna z możliwych odpowiedzi na rosnący deficyt budżetowy i presję związaną z realizacją wyborczych obietnic.

