Dekada 500 plus. Tak Polacy oceniają program

1 kwietnia minęło 10 lat od wejścia w życie programu „Rodzina 500 plus”. Pomysł wprowadzenia dodatku w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko był sztandarową obietnicą Prawa i Sprawiedliwości podczas kampanii parlamentarnej w 2015 roku. Niedługo po zwycięstwie wyborczym tej partii przegłosowano ustawę, co skutkowało wprowadzeniem świadczenia wraz z początkiem kwietnia 2016 roku.

Pierwsza istotna zmiana dotycząca programu nastąpiła latem 2019 roku, kiedy to świadczenie rozszerzono również na pierwsze dziecko (wcześniej obowiązywało kryterium dochodowe – 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne). Kolejnym przełomowym momentem w historii funkcjonowania programu był początek 2024 roku, gdy nastąpiła waloryzacja dodatku do kwoty 800 zł.

10 lat 500 plus. Tak Polacy oceniają program

Jak po dekadzie funkcjonowania programu oceniają go Polacy? Sprawdziła to pracownia SW Research dla “Wprost”. Połowa ankietowanych (50,1 proc.) wyraziła ocenę pozytywną. Odmiennej opinii jest prawie co trzeci z nas (30,4 proc.), a jedna piąta uczestników badania (19,5 proc.) nie ma zdania w tej sprawie.

Obowiązujące od 10 lat świadczenie najlepiej oceniają: