Przedsiębiorcy mają prawo do tzw. wakacji od ZUS. Tak z nich korzystają

W maju minęło 1,5 roku od wprowadzenia tzw. wakacji składkowych, znanych również pod nazwą wakacje od ZUS. Od listopada 2024 roku mikroprzedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz komornicy sądowi mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłacenia składek w jednym wybranym przez siebie miesiącu w każdym roku kalendarzowym.

ZUS przypomina, że można ubiegać się o zwolnienie z następujących składek:

na Twoje obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe;

na Twoje dobrowolne ubezpieczenie chorobowe;

na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – jeśli je opłacasz.

– Wakacje składkowe nie obejmują Twoich składek na ubezpieczenie zdrowotne ani składek, które masz obowiązek opłacać za swoich pracowników – podkreśla ZUS.

Wniosek o wakacje od ZUS przedsiębiorca lub jego pełnomocnik może złożyć jedynie drogą elektroniczną na PUE/eZUS – wyłącznie z konta płatnika na miesiąc przed miesiącem, za który chce być zwolniony. W praktyce oznaczało to, że przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z ulgi w lipcu muszą złożyć wniosek do końca tego miesiąca.

Wakacje od ZUS. Zainteresowanie z miesiąca na miesiąc spada

Tymczasem jak ujawnia ZUS, firmy chętniej korzystają z tego rodzaju „wakacji” w miesiącach zimowych. – Jak wakacje, to w zimie – tak przynajmniej wynika z wyborów przedsiębiorców, którzy najwięcej wniosków o wakacje składkowe do ZUS złożyli na styczeń – poinformował ZUS w komunikacie.

W styczniu br. z wakacji od ZUS skorzystało 134 tys. płatników, ale już w lutym nastąpił spadek do 87,2 tys., a w marcu i kwietniu wniosków było odpowiednio 64,7 i 55,1 tys. W maju odnotowano zaledwie 40,9 tys. wniosków.

W sumie w pierwszej połowie tego roku płatnicy złożyli nieco ponad 406 tys. wniosków o zwolnienie ze składek (stan na koniec maja).

Przypomnijmy, że w całym 2025 roku z wakacji od ZUS skorzystało 1 mln 454 tys. przedsiębiorców, a łączna kwota zwolnienia ze składek wyniosła prawie 2 mld zł.

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