W TVN siedzą jak na szpilkach. Zapadły nowe decyzje w sprawie fuzji Paramount i WBD

Proces fuzji Paramount Skydance i Warner Bros. Discovery nabiera tempa. Koncern otrzymał następne zgody od zagranicznych regulatorów, którzy nie dopatrzyli się zagrożeń dla konkurencji na swoich rynkach. To ważny krok dla jednej z największych planowanych transakcji na rynku mediów. Teraz jednak potrzebne będą jeszcze akceptacje, które mogą przesądzić o losach całego przedsięwzięcia. Kluczową rolę w procesie ma przede wszystkim stanowisko Komisji Europejskiej oraz amerykańskich organów antymonopolowych. Dla polskich widzów sprawa może mieć znaczenie także ze względu na przyszłość aktywów należących do Warner Bros. Discovery, w tym grupy TVN.

Paramount Skydance uzyskał zgody na kolejnych rynkach

Australijska Komisja Konkurencji i Konsumentów uznała, że przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance nie powinno prowadzić do istotnego ograniczenia konkurencji. Według regulatora obie firmy nie konkurują ze sobą w stopniu większym niż z innymi globalnymi studiami filmowymi, a po połączeniu nadal będą musiały mierzyć się z silnymi rywalami.

Podobne stanowisko zajęła wcześniej Komisja Handlu Nowej Zelandii, która poinformowała, że nie widzi podstaw do wszczęcia postępowania antymonopolowego w tej sprawie.

W ostatnich tygodniach Paramount Skydance uzyskał także zgody od regulatorów między innymi w Arabii Saudyjskiej, Serbii, Macedonii Północnej i Ukrainie. Pozytywne decyzje napłynęły również z kilku państw Unii Europejskiej w zakresie kontroli inwestycji zagranicznych.

Warner Bros. Discovery czeka na decyzję UE

Najważniejszy etap procesu dopiero się rozpoczyna. Paramount Skydance złożył już formalny wniosek do Komisji Europejskiej o zgodę na przejęcie Warner Bros. Discovery. Jeśli urzędnicy nie dostrzegą zagrożeń dla rynku, decyzja może zapaść stosunkowo szybko. W przypadku pojawienia się wątpliwości konieczne będzie wszczęcie bardziej szczegółowego postępowania, które może potrwać kilka miesięcy.

Ostatnio informowaliśmy, że Paramount jest gotowy sprzedać część aktywów, jeśli okaże się to konieczne do uzyskania zgody regulatorów. W tym kontekście mówi się między innymi o potencjalnej sprzedaży kanałów dziecięcych Nickelodeon i Cartoon Network.

Co fuzja WBD i Paramount Skydance może oznaczać dla TVN

Choć rozmowy dotyczą globalnych gigantów medialnych, skutki transakcji mogą być odczuwalne także w Polsce. Warner Bros. Discovery jest właścicielem grupy TVN, jednej z największych stacji telewizyjnych w kraju.

Na razie nie ma informacji, aby przyszłość TVN była bezpośrednio związana z ewentualnymi warunkami stawianymi przez regulatorów. Jednak każda duża reorganizacja aktywów Warner Bros. Discovery może wywoływać spekulacje dotyczące poszczególnych rynków i marek należących do koncernu.

Fuzja Paramount i WBD a skala transakcji. Wystarczy spojrzeć w finanse

Warner Bros. Discovery w pierwszym kwartale 2026 roku poprawił wynik EBITDA, choć jego rezultaty netto obciążyły wielomiliardowe koszty związane z rozliczeniami z Netfliksem. Jednocześnie rozwijał segment streamingowy dzięki dalszej ekspansji HBO Max.

Paramount Skydance zakończył kwartał wzrostem przychodów do 7,35 mld dolarów i wypracował 168 mln dolarów zysku netto. Połączenie obu grup stworzyłoby jednego z największych graczy na światowym rynku mediów, filmu i streamingu.

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