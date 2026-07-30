Ważna zmiana dla pracowników z akceptacją prezydenta. Chodzi o mobbing

Wśród podpisanych dziś przez prezydenta Karola Nawrockiego ustaw jest nowelizacja Kodeksu pracy zakładająca zmiany w zakresie mobbingu.

Przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tzw. ustawa antymobbingowa przewiduje m.in. uproszczenie definicji mobbingu, wyższe rekompensaty dla osób, które doświadczyły mobbingu, większą ochronę przed działaniami niepożądanymi w miejscu pracy, ale też przed fałszywymi oskarżeniami.

– Walka z mobbingiem to po prostu walka o większe bezpieczeństwo, o lepsze zdrowie, o dobrostan pracowników, o to, żeby praca nie kojarzyła się z lękiem, z przerażeniem, nie powodowała wycofania, tylko służyła. Służyła rozwojowi gospodarczemu, służyła rozwojowi osobistemu, przynosiła satysfakcję albo po prostu pensję i możliwość utrzymania swojej rodziny, a nie wiązała się z radykalnym stresem – podkreślała w trakcie prac nad ustawą Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa resortu pracy.

Ustawa antymobbingowa jeszcze w tym roku. Co się zmieni?

Ustawa określa mobbing przede wszystkim jako uporczywe nękanie pracownika – bez względu na skutki i motywacje oraz to, kto go stosuje. Sprawcą mobbingu może być nie tylko przełożony, ale też kolega, pracownik na równoległym stanowisku, a także grupa osób.

Podpisana dziś przez prezydenta ustawa nakłada obowiązek określenia reguł przeciwdziałania mobbingowi przez pracodawców w regulaminie pracy lub odrębnym regulaminie (jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 10 pracowników).

Określono także katalog przejawów mobbingu, czyli zachowań, które uznaje się za mobbing. Katalog tych zachowań ma charakter przykładowy. Oznacza to, że również zachowania w nim niewskazane mogą zostać uznane za mobbing – kluczowe w przypadku jednych i drugich jest to, że muszą one mieć charakter uporczywego nękania.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, a więc prawdopodobnie na początku listopada. Z kolei pracodawcy będą mieli 6-miesięczne vacatio legis na wypracowanie i wdrożenie standardów i polityki antymobbingowej.

4. na 10 pracowników doświadczyło mobbingu

Z przeprowadzonego pod koniec lutego br. sondażu pracowni SW Research dla „Wprost” wynika, że blisko 40 proc. Polaków doświadczyło mobbingu w miejscu pracy. Ponad 52 proc. respondentów twierdzi, że nie spotkało się z tego typu praktykami, a 8,5 proc. badanych wskazało odpowiedź „nie dotyczy mnie to”.

Do doświadczenia mobbingu w pracy przyznawali się najczęściej najmłodsi uczestnicy badania – osoby w wieku 18-29 lat (52,8 proc.).

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