Tylu pracowników doświadczyło mobbingu w pracy. Sondaż dla „Wprost”

W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła projekt przepisów związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi. Jego główne założenia to: uproszczenie definicji mobbingu, większa ochrona przed działaniami niepożądanymi w miejscu pracy, ale też przed fałszywymi oskarżeniami. Projekt przewiduje również wyższe rekompensaty dla osób, które doświadczyły mobbingu.

Twórca projektu, czyli Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwraca uwagę, że obecna definicja mobbingu jest nieczytelna i mało zrozumiała zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Resort wskazuje, że aby zachowanie mogło zostać uznane za mobbing muszą wystąpić równolegle następujące elementy:

występują działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu;

oddziaływania te polegają na nękaniu lub zastraszaniu; są one uporczywe i długotrwałe;

oddziaływania te powodują lub mają na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika.

Przyjęty przez rząd projekt przewiduje uproszczenie definicji mobbingu – wskazanie na szereg cech mobbingu, w szczególności:

uznanie, że podstawową jego cechą jest uporczywe nękanie pracownika,

wykluczenie z definicji tego zjawiska zachowań incydentalnych,

uznanie, że zjawiska te mają charakter nawracający, powtarzający się lub stały,

pochodzą m.in. od przełożonego, współpracownika, podwładnego, pojedynczej osoby bądź grupy,

uniezależnienie od intencjonalności działania sprawcy lub od wystąpienia określonego skutku

uznanie, że działania te mogą mieć charakter fizyczny, werbalny i pozawerbalny,

uznanie za mobbing nakazywania lub zachęcania do zachowań stanowiących mobbing.

Prawie 40 proc. Polaków doświadczyło mobbingu

Przeprowadzone w ostatnim czasie badania dotyczące mobbingu w Polsce pokazują wysoką skalę tego zjawiska. Przykre dane przynosi również najnowszy sondaż w tej sprawie przeprowadzony przez pracownię SW Research dla “Wprost”.

Na pytanie: „Czy zdarzyło się Panu/Pani doświadczyć mobbingu w miejscu pracy?” aż 38,9 proc. Polaków odpowiedziało twierdząco. 52,6 proc. ankietowanych twierdzi, że tego rodzaju praktyk nie doświadczyło, a 8,5 proc. badanych wskazało odpowiedź “nie dotyczy mnie to”.