Tylu pracowników doświadczyło mobbingu w pracy. Sondaż dla „Wprost”
Tylu pracowników doświadczyło mobbingu w pracy. Sondaż dla „Wprost"

Szef krzyczy na pracownicę
Źródło: Shutterstock
Blisko 40 proc. Polaków doświadczyło mobbingu w miejscu pracy - wynika z sondażu SW Research dla „Wprost”. Najczęściej z taką sytuacją spotkali się młodzi pracownicy.

W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła projekt przepisów związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi. Jego główne założenia to: uproszczenie definicji mobbingu, większa ochrona przed działaniami niepożądanymi w miejscu pracy, ale też przed fałszywymi oskarżeniami. Projekt przewiduje również wyższe rekompensaty dla osób, które doświadczyły mobbingu.

Twórca projektu, czyli Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwraca uwagę, że obecna definicja mobbingu jest nieczytelna i mało zrozumiała zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Resort wskazuje, że aby zachowanie mogło zostać uznane za mobbing muszą wystąpić równolegle następujące elementy:

  • występują działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu;

  • oddziaływania te polegają na nękaniu lub zastraszaniu; są one uporczywe i długotrwałe;

  • oddziaływania te powodują lub mają na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika.

Przyjęty przez rząd projekt przewiduje uproszczenie definicji mobbingu – wskazanie na szereg cech mobbingu, w szczególności:

  • uznanie, że podstawową jego cechą jest uporczywe nękanie pracownika,

  • wykluczenie z definicji tego zjawiska zachowań incydentalnych,

  • uznanie, że zjawiska te mają charakter nawracający, powtarzający się lub stały,

  • pochodzą m.in. od przełożonego, współpracownika, podwładnego, pojedynczej osoby bądź grupy,

  • uniezależnienie od intencjonalności działania sprawcy lub od wystąpienia określonego skutku

  • uznanie, że działania te mogą mieć charakter fizyczny, werbalny i pozawerbalny,

  • uznanie za mobbing nakazywania lub zachęcania do zachowań stanowiących mobbing.

Prawie 40 proc. Polaków doświadczyło mobbingu

Przeprowadzone w ostatnim czasie badania dotyczące mobbingu w Polsce pokazują wysoką skalę tego zjawiska. Przykre dane przynosi również najnowszy sondaż w tej sprawie przeprowadzony przez pracownię SW Research dla “Wprost”.

Na pytanie: „Czy zdarzyło się Panu/Pani doświadczyć mobbingu w miejscu pracy?” aż 38,9 proc. Polaków odpowiedziało twierdząco. 52,6 proc. ankietowanych twierdzi, że tego rodzaju praktyk nie doświadczyło, a 8,5 proc. badanych wskazało odpowiedź “nie dotyczy mnie to”.