Rząd przyjął ustawę ws. mobbingu. Wyższe rekompensaty dla ofiar

— Jedno posiedzenie rządu i aż dwie kluczowe dla pracowników ustawy — napisała we wtorek na platformie X ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Chodzi o głośny projekt ustawy ws. reformy Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), jak również o nowe przepisy mające na celu zwiększenie ochrony przed mobbingiem.

– Co łączy oba te projekty? Przede wszystkim BEZPIECZEŃSTWO. Bezpieczeństwo pracowników, których prawo i instytycje stojące na jego czele będzie lepiej chronić przed nadużyciami, wyzyskiem i przemocą oraz bezpieczeństwo pracodawców, lepsza ochrona przed nieuczciwą konkurencją, ale także większa jasność i przejrzystość przepisów – podkreśla szefowa resortu pracy.

Nowe przepisy antymobbingowe. Główne założenia

Główne założenia drugiego projektu to: uproszczenie definicji mobbingu, większa ochrona przed działaniami niepożądanymi w miejscu pracy, ale też przed fałszywymi oskarżeniami. Projekt przewiduje również wyższe rekompensaty dla osób, które doświadczyły mobbingu.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwraca uwagę, że obecna definicja mobbingu jest nieczytelna i mało zrozumiała zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Resort wskazuje, że aby zachowanie mogło zostać uznane za mobbing muszą wystąpić równolegle następujące elementy:

występują działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu;

oddziaływania te polegają na nękaniu lub zastraszaniu; są one uporczywe i długotrwałe;

oddziaływania te powodują lub mają na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika;

efekt: u pracownika występuje zaniżona ocena przydatności zawodowej, poczucie poniżenia, ośmieszenia albo nastąpiło odizolowanie/wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

– Po ponad 20 latach przyszła pora na zmiany – podkreśla resort pracy.

Co konkretnie ma się zmienić? Projekt zakłada:

Uproszczenie definicji mobbingu – wskazanie na szereg cech mobbingu, w szczególności:

uznanie, że podstawową jego cechą jest uporczywe nękanie pracownika,

wykluczenie z definicji tego zjawiska zachowań incydentalnych,

uznanie, że zjawiska te mają charakter nawracający, powtarzający się lub stały,

pochodzą m.in. od przełożonego, współpracownika, podwładnego, pojedynczej osoby bądź grupy,

uniezależnienie od intencjonalności działania sprawcy lub od wystąpienia określonego skutku

uznanie, że działania te mogą mieć charakter fizyczny, werbalny i pozawerbalny,

uznanie za mobbing nakazywania lub zachęcania do zachowań stanowiących mobbing.

Ustawa ma chronić także przed fałszywymi oskarżeniami. M.in. za mobbing nie będą mogły być uznane uzasadnione i wyrażone we właściwej formie zachowania wobec pracownika, w szczególności rozliczanie z powierzonej pracy lub jej krytyka.

Podwyższenie wysokości zadośćuczynienia za stosowanie mobbingu – minimum sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Projekt zakłada także wprowadzenie obowiązku określenia zasad przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i innym naruszeniom zasady równego traktowania w dokumencie wewnątrzzakładowym. Obowiązek ten dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 9 osób. Będą oni zobowiązani przeciwdziałać mobbingowi i innym zjawiskom niepożądanym w miejscu pracy oraz zakomunikować pracownikom przyjęte w tym zakresie reguły i procedury tak, aby mieli oni w tym temacie odpowiednią wiedzę i informację.

Przyjęty przez rząd projekt wkrótce trafi do Sejmu.

