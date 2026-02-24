Z południa nad Bałtyk jedną trasą. S11 wchodzi w kluczową fazę

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o kolejnym kroku w realizacji jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w Polsce – budowy drogi ekspresowej S11. To trasa, która w docelowym przebiegu przekroczy 560 km i połączy województwo zachodniopomorskie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, tworząc nowy korytarz transportowy z północy na południe kraju.

Tym razem chodzi o niemal 29-kilometrowy odcinek w województwie śląskim – od końca obwodnicy Olesna, na granicy z woj. opolskim, do granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego. W przetargu na wykonanie opracowań projektowych i badań geologicznych wystartowało pięć biur projektowych. Rozpiętość cenowa ofert jest znacząca – od 12 445 386 zł do 26 285 346 zł.

Najniższą propozycję złożyła firma Trakt z Katowic. Pozostałe oferty przedstawiły: INGEO z Gdańska, IVIA z Katowic, S.T.I. Polska z Warszawy oraz Transprojekt-Warszawa. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Przy ocenie ofert cena stanowi 60 proc., a doświadczenie i kwalifikacje zespołów – 40 proc.

Zakres prac obejmuje m.in. przygotowanie map do celów projektowych, analiz ruchu, analiz geometrycznych i ekonomicznych, opracowań geologicznych i geotechnicznych oraz analiz kosztów i korzyści. Dokumentacja będzie podstawą do ogłoszenia przyszłego przetargu w formule „Projektuj i buduj”.

Na terenie woj. śląskiego S11 ma liczyć łącznie 64 km. Dla dwóch pozostałych odcinków – do węzła Radzionków (31 km) oraz do węzła Piekary Śląskie (ok. 5 km) – dokumentacja jest już na bardziej zaawansowanym etapie. W przypadku odcinka stanowiącego część obwodnicy Tarnowskich Gór otwarto już oferty na analizy i ekspertyzy, a wybór najkorzystniejszej ma nastąpić w marcu. Dla najkrótszego fragmentu podpisano wcześniej umowę na opracowanie elementów koncepcji programowej.

Budowa całej trasy S11 została ujęta w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych. Docelowo połączy ona Kołobrzeg z Piekarami Śląskimi, a wraz ze wspólnym przebiegiem z S6 i A2 stworzy ponad 600-kilometrowy ciąg komunikacyjny. To inwestycja, która ma wzmocnić spójność transportową kraju i skrócić czas przejazdu między Bałtykiem a południem Polski.

