Dobre wieści dla milionów emerytów. Od 1 marca ważne zmiany

W tym roku podwyżka rent i emerytur wyniesie jedynie 5,3 proc. Wysokość świadczeń w Polsce pozostawia wiele do życzenia, nie zaskakuje zatem fakt, że wiele osób decyduje się na dorabianie. Tzw. wcześniejsi emeryci muszą uważać na wysokość osiąganych zarobków.

Wraz z początkiem marca zmienią się kwoty graniczne przychodów, których przekroczenie może skutkować zmniejszeniem, a nawet zawieszeniem wypłaty emerytury. Dobra wiadomość dla tej grupy jest taka, że od przyszłego miesiąca będą mogli dorobić więcej.

Wcześniejsi emeryci będą mogli dorobić więcej

Przypomnijmy, że zmniejszenie świadczenia następuje, jeśli wynagrodzenie przekroczy 70 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zawieszenie świadczenie nastąpi natomiast, gdy pensja przekroczy 130 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Z pierwszym przypadkiem mamy obecnie do czynienia gdy zarobki będą wyższe niż 6140,20 zł brutto miesięcznie. Zawieszenie wypłat emerytur następuje po przekroczeniu kwoty 11 403,20 zł brutto. Od 1 marca kwoty te będą wynosić odpowiednio 6438,50 zł i 11 957,20 zł. W porównaniu z dotychczasowymi zasadami limity wzrosły odpowiednio o ok. 300 zł i 600 zł.

Limity dorabiania aktualizowane są co kwartał. Nowe progi będą obowiązywały do końca maja.

Limitami nie muszą przejmować się emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet). Jak przypomina RMF FM, mamy tu do czynienia z jednym wyjątkiem. Chodzi o osoby, których emerytura została podwyższona do kwoty minimalnej (od marca br. będzie to 1978,49 zł brutto). Jeśli taka osoba osiągnie przychód wyższy niż kwota dopłaty do minimum, ZUS wypłaci świadczenie bez wyrównania do minimalnej wysokości.

Bez limitów mogą dorabiać także:

renciści pobierający rentę wojskową lub wojenną, jeśli niezdolność do pracy ma związek ze służbą wojskową,

osoby otrzymujące rentę rodzinną po takich inwalidach,

świadczeniobiorcy, dla których renta rodzinna jest korzystniejsza kwotowo niż ustalona emerytura z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

