Ta grupa znów otrzyma podwyżki. Entuzjazmu jednak nie ma

Choć na przestrzeni ostatnich lat pracownicy administracji rządowej mogli liczyć na podwyżki (w 2024 roku wyniosły aż 20 proc.), to wysokość nagród spadła. Z jednej strony zatem wszyscy otrzymali wyższe uposażenia, ale przyznawane im bonusy zmalały. Jak pisze dziennik, wpływ na to ma m.in. wysokość funduszy wynagrodzeń, które rok do roku nie wzrastały o tyle, ile wynosiła podwyżka. Środki, które trafiają do urzędów, są nieco niższe niż procentowy wzrost płac.

Służba cywilna z niższymi nagrodami

Gazeta przypomina, że zgodnie z art. 93 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 409 ze zm.) członkom korpusu za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej można przyznać nagrodę ze specjalnie utworzonego w tym celu funduszu nagród. Ten, w wysokości 3 proc. planowanych wynagrodzeń osobowych, pozostaje w dyspozycji dyrektorów generalnych urzędów i może być przez nich podwyższany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia. W praktyce fundusz średnio wzrastał w urzędach o 10 pkt proc.

Z ustaleń „Dziennika Gazety Prawnej” wynika jednak, że podwyżki nie przełożyły się na wzrost nagród. Jest wręcz przeciwnie – z roku na rok środki na wypłatę bonusów maleją.

Gazeta wskazuje przypadek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie w 2023 roku na fundusz wynagrodzeń przeznaczono prawie 41,3 mln zł. Rok później – po wspomnianej podwyżce o 20 proc. – wzrost środków w funduszu wynagrodzeń był o prawie 700 tys. zł niższy niż kwota, która wynikałaby z tych podwyżek. Jeszcze gorzej będzie w tym roku, bo podwyżki wyniosą 3 proc., a fundusz wynagrodzeń z ubiegłego roku w urzędzie wojewódzkim nie wzrósł.

– W 2023 r. (czyli przed 20-proc. podwyżkami) na nagrody przeznaczono 3 mln zł, a w ubiegłym roku nieco ponad 2,3 mln zł. W efekcie w sprawdzanym przez nas okresie w tym urzędzie wojewódzkim nagrody zmalały średnio o 1,9 tys. zł. – pisze gazeta.

Dyrektorzy generalni przekonują, że wszystko jest w porządku. – Nabory w służbie cywilnej są prowadzone zgodnie z przepisami. Ogłoszenia o naborach każdorazowo zawierają informację o proponowanej wysokości wynagrodzenia na danym stanowisku pracy. Odnotowujemy niewielki wzrost zainteresowania pracą w służbie cywilnej, co przekłada się na zwiększenie liczby rozstrzygniętych naborów. Wyzwaniem pozostaje natomiast skuteczne obsadzanie stanowisk wysoko wyspecjalizowanych, wymagających posiadania szczególnych kwalifikacji, np. geodety z uprawnieniami – mówi gazecie Adam Czapliński, dyrektor generalny Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dziennik cytuje urzędnika zajmującego stanowisko głównego specjalisty w jednym z ministerstw, który podkreśla, że przed 20 proc. podwyżkami otrzymywał co kwartał ok. 4 tys. zł nagrody. Teraz jest to nieco ponad 1,5 tys. zł. Według niego taka sytuacja wynika z oszczędności, które czyni Ministerstwo Finansów. Resort nie przekazuje środków na fundusz wynagrodzeń w kwocie powiększonej o wskaźnik procentowy przyznanej podwyżki.

