Twój e-PIT nie będzie dostępny. Ministerstwo wyłącza system

Dziś o godz. 22:30 Ministerstwo Finansów planuje prace techniczne w usłudze Twój e‑PIT, co oznacza, że przez około godzinę podatnicy nie zalogują się do systemu i nie sprawdzą przygotowanych przez skarbówkę zeznań podatkowych. To kolejna z serii krótkich przerw serwisowych, które resort organizuje przed startem głównego sezonu rozliczeń, aby dopiąć na ostatni guzik działanie e‑narzędzi do składania PIT‑ów. Administracja zapewnia, że nocny termin przerwy ma zminimalizować niedogodności, ale dla osób odkładających formalności na wieczór może to być odczuwalne utrudnienie.

Twój e-PIT

Twój e‑PIT to jedna z kluczowych e‑usług podatkowych państwa. System został uruchomiony 15 lutego 2019 r. jako element cyfryzacji rozliczeń PIT i od początku jest rozwijany przez Ministerstwo Finansów oraz Krajową Administrację Skarbową. Co roku od 15 lutego w usłudze udostępniane są wstępnie wypełnione zeznania m.in. PIT‑37 i PIT‑38, przygotowane na podstawie danych od pracodawców, ZUS i innych płatników. Podatnik może się do nich zalogować przez e‑Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl i jednym kliknięciem zaakceptować deklarację, skorygować ją (np. dodać ulgi, zmienić sposób rozliczenia) albo odrzucić i rozliczyć się w inny sposób.

Usługa stała się bardzo popularna – w poprzednich latach blisko połowa elektronicznych deklaracji PIT była składana właśnie przez Twój e‑PIT. W 2026 r. zeznania za 2025 r. mają zostać udostępnione podatnikom 15 lutego, a na aktywne rozliczanie lub ewentualne poprawki będzie czas do 30 kwietnia 2026 r. Jeżeli podatnik nic nie zrobi, w standardowych przypadkach (np. formularze PIT‑37 i PIT‑38 bez skomplikowanych źródeł dochodu) zeznanie zostanie automatycznie uznane za złożone właśnie 30 kwietnia. To wygodne rozwiązanie dla osób z prostą sytuacją podatkową, ale eksperci przypominają, że warto choć raz zalogować się do systemu i sprawdzić, czy dane i ulgi są ujęte prawidłowo.

Historia Twój e‑PIT pokazuje jednak, że duże obciążenia i prace serwisowe potrafią odbić się na komforcie podatników. Już przy pierwszych sezonach rozliczeń zdarzały się poważniejsze problemy techniczne – od porannych awarii po przeciążenia serwerów. W 2020 r. portale podatkowe informowały, że choć system ruszył po północy bez przeszkód, to rano pojawiły się trudności z logowaniem spowodowane ogromnym zainteresowaniem – mówiono wtedy o ponad 20 tys. deklaracji złożonych w krótkim czasie, a resort musiał dołączać dodatkowe serwery. Podobne problemy z dostępnością, komunikatami „serwis jest niedostępny z uwagi na prace serwisowe” i niemożnością przejścia do okna logowania opisywano także w 2021 r., kiedy usługa e‑Urząd Skarbowy i Twój e‑PIT przez kilka godzin praktycznie nie działały.

Prace profilaktyczne

Z tego powodu Ministerstwo Finansów mocno akcentuje, że planowane przerwy techniczne – takie jak dzisiejsza, około godzinna pauza od 22:30 – mają charakter profilaktyczny. W tym czasie zespoły IT aktualizują oprogramowanie, wzmacniają zabezpieczenia, migrują dane i testują wydajność platformy pod spodziewane obciążenia w szczycie sezonu, kiedy jednocześnie próbuje rozliczyć się kilkaset tysięcy osób. Resort przekonuje, że krótkotrwała wieczorno‑nocna niedostępność przekłada się później na większą stabilność działania systemu, mniejsze ryzyko awarii w godzinach szczytu oraz lepszą ochronę danych podatników.

Dla użytkowników praktyczny wniosek jest prosty: jeżeli planują zająć się rozliczeniem PIT w najbliższych dniach, powinni omijać zapowiedziane okienka serwisowe. W 2026 r. oprócz pojedynczych, około godzinnych przerw resort zapowiadał także dłuższe okno techniczne na początku lutego – między 4 a 14 lutego, kiedy usługa była wyłączona w związku z większą migracją danych przed udostępnieniem nowych zeznań. Aktualne komunikaty o niedostępności Twój e‑PIT Ministerstwo publikuje na stronach podatki.gov.pl oraz w mediach społecznościowych, dlatego warto je śledzić, jeśli ktoś lubi załatwiać formalności online „na ostatnią chwilę”.

Sam sposób korzystania z Twój e‑PIT pozostaje niezmienny i dla wielu podatników jest najprostszą ścieżką rozliczenia. Do usługi można zalogować się na kilka sposobów: danymi autoryzującymi (PESEL lub NIP, data urodzenia, kwoty przychodów z poprzednich rozliczeń), za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej, e‑dowodu albo aplikacji mObywatel. Po wejściu do systemu podatnik widzi przygotowane zeznanie i może szybko sprawdzić m.in. kwotę przewidywanego zwrotu lub dopłaty podatku. To właśnie ta prostota – możliwość załatwienia wszystkiego w kilka minut z domu – sprawiła, że Twój e‑PIT stał się jedną z najpopularniejszych e‑usług polskiej administracji, mimo epizodycznych problemów technicznych.

