Twój e-PIT nie zadziała. Skarbówka wyłącza popularną usługę

Popularna platforma Twój e-PIT nie będzie dostępna dla podatników korzystających z rozliczenia online. System zostanie wyłączony 18 marca 2026 roku.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że pierwszy milion e-PITów wpłynął do systemu szybciej niż w 2025 roku, bo zaledwie w ciągu dwóch dni, co świadczy o rosnącej popularności tej formy rozliczeń wsród podatników. W 2025 roku osiągnięcie miliona e-PIT-ów zajęło niecałe 3 dni.

Przerwa w działaniu systemu Twój e-PIT

System zostanie czasowo wyłączony w środę, 18 marca 2026 roku Prace serwisowe zaplanowano między godziną 21:00 a 23:00. W tym czasie podatnicy nie skorzystają z platformy do składania deklaracji podatkowych ani do sprawdzania rozliczeń.

Urzędnicy wyjaśniają, że prace serwisowe mają poprawić bezpieczeństwo i stabilność działania systemu.

System Twój e-PIT na rządowej stronie podatki.gov.pl jest główną metodą rozliczeń. Oferuje gotowe zeznania PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L oraz PIT-38.

Z których ulg podatkowych korzystają Polacy?

Składając zeznanie elektronicznie podatnicy mają prawo do szybszego zwrotu – maksymalnie w 45 dni (najczęściej szybciej) lub w 30 dni dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Przy składaniu zeznania tradycyjną, papierową drogą, na zwrot podatku czeka się do 90 dni. Termin biegnie od następnego dnia po złożeniu zeznania.

Kto w pośpiechu zapomni rozliczyć jedną z przysługujących mu ulg, zawsze może złożyć korektę swojego zeznania podatkowego. Najchętniej wykorzystywane odliczenia podatkowe to ulga na dzieci, ulga rehabilitacyjna, odliczenie składek członkowskich na związki zawodowe, wspólne rozliczenie z małżonkiem oraz ulga termomodernizacyjna.

Uwaga - wstępnie przygotowany PIT zawiera automatycznie składki ZUS oraz ulgę prorodzinną na dzieci zarejestrowane w bazie PESEL.

