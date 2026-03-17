Polak rozbija bank w Eurojackpot. Mamy nowego milionera

Pierwsze w tym tygodniu losowanie Eurojackpot przyciągnęło tłumy graczy z całej Europy. Wszystko za sprawą gigantycznej kumulacji, która jednak nie została rozbita. Mimo to padła imponująca liczba wysokich wygranych. W ścisłej czołówce zwycięzców najwyższych nagród znalazł się gracz z Polski. Nasz rodak wygrał nieco powyżej 350 tys. euro, czyli ponad 2 mln zł.

Jakie liczby wylosowano?

We wtorek, 17 marca, podczas losowania nr 652 w Eurojackpot wylosowano liczby:

12, 13, 16, 17, 37 oraz 4 i 11.

Wyniki losowania w Europie

Wtorkowe losowanie nie przyniosło rozbicia głównej kumulacji, padły jednak aż cztery wygrane drugiego stopnia o wartości 350 097,50 euro każda. Odnotowano je w Niemczech, Hiszpanii, Finlandii oraz w Polsce. Wylosowano również pięć wygranych trzeciego stopnia, wartych 157 950,90 euro każda. Szczęście dopisało graczom z Holandii i Niemiec.

Wygrane w Polsce

Polscy gracze mają duże powody do zadowolenia. Najwyższą wygraną w naszym kraju była nagroda drugiego stopnia o wartości 2 144 311,30 zł. Warto zaznaczyć, że to jedna z najwyższych wygranych, jakie padły w tym roku w Eurojackpot w naszym kraju.

Tym razem żaden z polskich graczy nie miał szczęścia do wygranej trzeciego ani czwartego stopnia.

W Polsce odnotowano za to:

24 wygrane piątego stopnia po 1 498,20 zł,

45 wygranych szóstego stopnia po 764,70 zł,

66 wygranych siódmego stopnia po 504,70 zł,

844 wygrane ósmego stopnia po 114,50 zł,

1272 wygrane dziewiątego stopnia po 85,40 zł,

3465 wygranych dziesiątego stopnia po 64,90 zł,

4353 wygrane jedenastego stopnia po 58,10 zł,

18 867 wygranych dwunastego stopnia po 41,00 zł.

Do wygrania 170 milionów złotych

Ponieważ kumulacja nie została rozbita, pula na kolejne losowanie wzrosła. Obecnie do wygrania jest aż 170 mln zł.

Kolejne losowanie odbędzie się w piątek, 20 marca, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po jego zakończeniu.

Czytaj też:

Padła „piątka” w Mini Lotto. Ogromne pieniądze dla Polaka

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2026 roku:

750 563,30 zł – 13 marca, lotto.pl

589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn

647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew

310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno

310 149,90 zł – 27 lutego, Augustów

310 149,90 zł – 27 lutego, Elbląg

2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa

1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom

1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Legnica

698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock

419 695,50 zł – 20 lutego, Łódź

362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia

362 256,20 zł – 17 lutego, Biała Podlaska

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo

337 243,90 zł – 10 lutego, lotto.pl

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec

297 617,70 zł – 27 stycznia, Stargard

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław

296 712,70 zł – 2 stycznia, Tomaszów Mazowiecki

296 712,70 zł – 2 stycznia, Piła

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew

291 841,50 zł – 6 stycznia, Błaziny Dolne

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia

273 861,70 zł – 16 stycznia, Busko-Zdrój

273 861,70 zł – 16 stycznia, Choszczno

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów

181 114,60 zł – 30 stycznia, Konin

181 114,60 zł – 30 stycznia, Podłęże

181 114,60 zł – 30 stycznia, Kolsko

Czytaj też:

Dolar i frank osłabły. Kursy walut 17 marca 2026 r.

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze)

Estonia

Finlandia

Holandia

Niemcy

Słowenia

Włochy

Hiszpania

Chorwacja

Islandia

Litwa

Łotwa

Norwegia

Szwecja

Czechy

Węgry

Słowacja

Polska

Grecja

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

Czytaj też:

Cena dolara poszybowała. Euro, frank i funt tanieją