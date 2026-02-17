Polacy nie zwlekają z PIT-ami. Padł pierwszy milion

Od niedzieli 15 lutego Polacy mają możliwość rozliczania PIT drogą elektroniczną. Choć mamy na to czas do końca kwietniu, wielu podatników nie zamierza w tym roku zwlekać i już zajrzało do swojej deklaracji.

Ministerstwo Finansów poinformowało we wtorek, że podatnicy złożyli już ponad 1 mln deklaracji przygotowanych dla nich przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) w usłudze Twój e-PIT. Resort zwraca uwagę, że “pierwszy milion e-PITów wpłynął do sytemu szybciej niż w ubiegłym roku”.

Ponad milion deklaracji w dwie doby. Najczęściej PIT-37

Podatnicy korzystający z usługi złożyli już ponad 1 mln formularzy PIT za 2025 rok, w tym:

1 mln 55 tys. deklaracji PIT-37,

44 tys. deklaracji PIT-28,

42 tys. deklaracji PIT-38,

21 tys. deklaracji PIT-36,

1 tys. deklaracji PIT 36L,

1,3 tys. oświadczeń PIT-OP,

1,6 tys. deklaracji PIT-DZ.

– Usługa Twój e-PIT cieszy się jeszcze większą popularnością niż rok temu. Po niespełna dwóch dobach od rozpoczęcia rozliczeń mieliśmy już ponad 1 milion złożonych zeznań. Podatnicy coraz chętniej korzystają z naszych e-rozwiązań, które pozwalają na załatwianie spraw podatkowych przez internet – komentuje szef KAS Marcin Łoboda.

– Zachęcam do rozliczenia się za pomocą Twój e-PIT. Dzięki naszej usłudze podatnicy mogą w prosty, wygodny sposób złożyć PIT i szybko otrzymać zwrot podatku – dodaje.

Nie można wykluczyć, że właśnie szybki zwrot podatku motywuje do rozliczenia się z fiskusem w pierwszym możliwym terminie. Przypomnijmy, że w przypadku zeznań zwrot realizowany jest do 45 dni, choć praktyka pokazuje, że pieniądze trafiają na konta podatnika wcześniej. W przypadku papierowych rozliczeń przepisy dają urzędom skarbowym nawet trzy miesiące na wypłatę zwrotu.

Z najnowszego sondażu SW Research dla „Wprost” wynika, że aż 72 proc. Polaków rozlicza swój PIT elektronicznie, a 17,2 proc. nadal czyni to drogą tradycyjną. Co dziesiąty badany wskazał opcję „nie dotyczy mnie to”.

