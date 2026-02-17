Polacy nie zwlekają z PIT-ami. Padł pierwszy milion
Udostępnijdodaj Skomentuj

Polacy nie zwlekają z PIT-ami. Padł pierwszy milion

Dodano: 
Twój e-PIT
Twój e-PIT Źródło: Archiwum prywatne
W ciągu niespełna dwóch dób od uruchomienia usługi Twój e-PIT Polacy złożyli milion deklaracji podatkowych. To szybciej niż rok temu.

Od niedzieli 15 lutego Polacy mają możliwość rozliczania PIT drogą elektroniczną. Choć mamy na to czas do końca kwietniu, wielu podatników nie zamierza w tym roku zwlekać i już zajrzało do swojej deklaracji.

Ministerstwo Finansów poinformowało we wtorek, że podatnicy złożyli już ponad 1 mln deklaracji przygotowanych dla nich przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) w usłudze Twój e-PIT. Resort zwraca uwagę, że “pierwszy milion e-PITów wpłynął do sytemu szybciej niż w ubiegłym roku”.

Ponad milion deklaracji w dwie doby. Najczęściej PIT-37

Podatnicy korzystający z usługi złożyli już ponad 1 mln formularzy PIT za 2025 rok, w tym:

  • 1 mln 55 tys. deklaracji PIT-37,

  • 44 tys. deklaracji PIT-28,

  • 42 tys. deklaracji PIT-38,

  • 21 tys. deklaracji PIT-36,

  • 1 tys. deklaracji PIT 36L,

  • 1,3 tys. oświadczeń PIT-OP,

  • 1,6 tys. deklaracji PIT-DZ.

Usługa Twój e-PIT cieszy się jeszcze większą popularnością niż rok temu. Po niespełna dwóch dobach od rozpoczęcia rozliczeń mieliśmy już ponad 1 milion złożonych zeznań. Podatnicy coraz chętniej korzystają z naszych e-rozwiązań, które pozwalają na załatwianie spraw podatkowych przez internet – komentuje szef KAS Marcin Łoboda.

Zachęcam do rozliczenia się za pomocą Twój e-PIT. Dzięki naszej usłudze podatnicy mogą w prosty, wygodny sposób złożyć PIT i szybko otrzymać zwrot podatku – dodaje.

Nie można wykluczyć, że właśnie szybki zwrot podatku motywuje do rozliczenia się z fiskusem w pierwszym możliwym terminie. Przypomnijmy, że w przypadku zeznań zwrot realizowany jest do 45 dni, choć praktyka pokazuje, że pieniądze trafiają na konta podatnika wcześniej. W przypadku papierowych rozliczeń przepisy dają urzędom skarbowym nawet trzy miesiące na wypłatę zwrotu.

Z najnowszego sondażu SW Research dla „Wprost” wynika, że aż 72 proc. Polaków rozlicza swój PIT elektronicznie, a 17,2 proc. nadal czyni to drogą tradycyjną. Co dziesiąty badany wskazał opcję „nie dotyczy mnie to”.

Czytaj też:
Te osoby pierwsze dostaną zwrot PIT. Wystarczy jeden dokumentCzytaj też:
Termin goni podatników. Można odzyskać ponad 100 tys. zł

Źródło: Ministerstwo Finansów