Te osoby pierwsze dostaną zwrot PIT. Wystarczy jeden dokument

Od niedzieli 15 lutego Polacy mogą składać zeznania podatkowe za 2025 roku. Jak pokazuje najnowszy sondaż SW Research dla „Wprost” 72 proc. z nas rozlicza się drogą elektroniczną, a nieco ponad 17 proc. czyni to drogą tradycyjną.

Bez wątpienia zaletą elektronicznego rozliczenia jest szybszy niż przy papierowym rozliczeniu zwrot podatku. W przypadku zeznania złożonego online zwrot realizowany jest do 45 dni, choć praktyka pokazuje, że pieniądze trafiają na konta podatnika znacznie szybciej. W przypadku tradycyjnych rozliczeń przepisy dają urzędom skarbowym nawet trzy miesiące na wypłatę zwrotu.

Trzeba też pamiętać, że istotne jest bezbłędne złożenie deklaracji podatkowej. Ważne jest prawidłowe wpisanie danych osobowych, numeru konta bankowego oraz unikanie błędów rachunkowych. Te bowiem mogą skutkować koniecznością składania korekty. Jeśli fiskus uzna, że dokumenty wymagają zmian, na zwrot podatku za 2025 rok trzeba będzie poczekać dłużej.

Szybszy zwrot podatku dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Być może nie wszyscy mają świadomość, że istnieje grupa, która może liczyć na szybszy zwrot podatku. Chodzi o rodziny wielodzietne, które w swojej deklaracji podatkowej (wypełnianej online) zaznaczą, że posiadają Kartę Dużej Rodziny. By uzyskać dokument trzeba posiadać minimum troje dzieci. Karta uprawnia m.in. do tańszych przejazdów kolejowych, niższych opłat za prąd, jak również zniżek w muzeach, kinach czy teatrach. Można również liczyć na rabaty podczas zakupów w popularnych sieciach handlowych.

Na zwrot podatku czeka się w takim przypadku maksymalnie 30 dni. W praktyce oznacza to, że jeśli przedstawiciel rodziny wielodzietnej złoży deklarację podatkową w dniu 15 lutego, zwrot podatku powinien nastąpić najpóźniej do 17 marca. Pieniądze trafią na konto rodzica podane w zeznaniu. Podobnie jednak jak w przypadku każdego innego płatnika, najmniejszy ewentualny błąd i konieczność korekty zeznania podatkowego może wydłużyć ten termin.

Karta Dużej Rodziny funkcjonuje od 2014 roku. W 2019 roku zmieniono przepisy wskutek których znacząco rozszerzając krąg osób, które mogą z niej korzystać. Od tego czasu uprawnienie nie przysługuje wyłącznie rodzinom, które aktualnie wychowują co najmniej troje dzieci, lecz także tym, które spełniały ten warunek w przeszłości. Wiek potomków nie ma znaczenia.

Czytaj też:

Karta Dużej Rodziny także przy dwójce dzieci. Mało kto zna warunkiCzytaj też:

Wspólne rozliczenie małżonków? Nawet 12 tys. zł oszczędności