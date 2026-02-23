Te osoby wciąż nie mogą przekonać się do PPK. Oszczędza tylko co trzeci

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) funkcjonują w naszym kraju od 2019 roku. Program został stworzony, by zachęcić Polaków do oszczędzania na czas emerytury. Udział w PPK jest dobrowolny (można w każdej chwili zrezygnować i w każdej się zapisać). Pracodawca jest zobowiązany do ﬁnansowania wpłat podstawowych do PPK w wysokości 1,5 proc. lub 2,5 proc. wynagrodzenia pracownika (dotyczy umów o pracę i umów zlecenie). Pracownik co miesiąc przeznacza na PPK 2 proc. swojego wynagrodzenia. Do tego państwo zapewnia jednorazową wpłatę powitalną i coroczne dopłaty.

Z miesiąca na miesiąc rośnie zainteresowanie PPK wśród Polaków. Z danych zamieszczonych w serwisie mojeppk.pl wynika, że łączna wartość aktywów netto w PPK wyniosła w styczniu 47,21 mld zł, wobec 45,06 mld zł w grudniu. Tym samym, w pierwszym miesiącu 2026 roku nastąpił wzrost o ponad 2 mld zł, co zdarzyło się po raz pierwszy w historii PPK.

Gdzie niewielkie zainteresowanie PPK?

Liczba aktywnych rachunków PPK wzrosła w styczniu do 5,17 mln, wobec 5,09 mln miesiąc wcześniej. Z możliwości oszczędzania w programie korzysta 4,18 mln osób (jedna osoba może mieć więcej niż jeden rachunek PPK, jeśli np. zmieniała pracę). To o ponad 60 tys. więcej niż w grudniu. Większy przyrost uczestników odnotowano po raz ostatni podczas autozapisu w marcu 2023 roku.

Partycypacja w styczniu osiągnęła poziom 57,92 proc. Największym zainteresowaniem program cieszy się w największych firmach zatrudniających powyżej 1000 osób – wynosi 85,77 proc. Najniższa partycypacja odnotowywana jest w organizacjach, w których pracuje od 10 do 49 osób. Oszczędza tam tylko co trzeci pracownik (32,27 proc.). Z kolei w przedsiębiorstwach tworzonych przez mniej niż 10 osób partycypacja wyniosła 71,76 proc.

Pod względem geograficznym dominuje województwo mazowieckie, gdzie partycypacja przekroczyła 80 proc. Kolejne miejsca zajmują województwa dolnośląskie i wielkopolskie (odpowiednio 63,8 proc. i 61,6 proc.). Najsłabiej wypada pod tym względem województwo świętokrzyskie – partycypacja wynosi tam niespełna 32 proc.

