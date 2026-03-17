Tego Polacy szukają na promocji przed Wielkanocą. Nie chodzi o jajka

Wielkanoc już za niespełna trzy tygodnie, nie dziwi zatem fakt, że coraz więcej z nas myśli już o świątecznych zakupach. Z raportu Grupy Blix i UCE RESEARCH „Plany zakupowe Polaków na Wielkanoc 2026” dowiadujemy się, co w tym roku wpłynie na wybór konkretnych produktów na świąteczne stoły. Nie zaskakuje fakt, że przede wszystkim jest to cena (81,2 proc.). Kolejne miejsca zajmują jakość (69,6 proc.), a także promocje (57,8 proc.).

Czego Polacy szukają na promocji przed Wielkanocą?

Co do promocji, to uczestnicy badania wskazali najważniejsze kategorie produktów spożywczych, których zamierzają szukać w tym roku w gazetkach promocyjnych przed świętami. 65,8 proc. ankietowanych podało mięso i wędliny. Niewiele mniej, bo 61,2 proc. wymieniło świeże owoce i warzywa, a 58,6 proc. nabiał i sery (jogurty, śmietana, masło, sery żółte).

– Najczęściej wyszukiwane kategorie – mięso, wędliny, świeże warzywa, owoce oraz nabiał – stanowią fundament tradycyjnego koszyka wielkanocnego. Jednocześnie wykazują wysoką jego wartość i dużą zmienność cen. Dlatego konsumenci szczególnie aktywnie poszukują na nie promocji. Widać to również po danych z aplikacji zakupowych. Produkty, takie jak masło, mięso czy nabiał, należą do najczęściej wyszukiwanych w okresach przedświątecznych – komentuje Marcin Lenkiewicz, współautor raportu z Grupy Blix.

Poza podium znalazł się sztandarowy wielkanocny przysmak, czyli jajka (wskazało je 54,8 proc.) badanych. Na kolejnych miejscach uplasowały się produkty do wypieków (mieszanki, mąka, dodatki do ciast, budynie itp.) – 43,4 proc., słodycze i desery (czekolady, praliny, świąteczne słodycze) – 36,3 proc., sosy i dodatki (majonez, musztardy, chrzan, ketchupy) – 33,6 proc., a także napoje (soki, napoje gazowane i niegazowane) – 32,5 proc.

– Jajka, produkty do wypieków czy słodycze mają bardzo silny kontekst świąteczny, ale często stanowią mniejszą część wartości całego koszyka niż mięso czy świeże produkty. Konsumenci nadal zwracają uwagę na ceny. Jednak w przypadku tych kategorii ważną rolę odgrywa także tradycja i planowanie konkretnych potraw lub wypieków – tłumaczy Marcin Lenkiewicz.

Raport Grupy Blix i UCE RESEARCH pt. „Plany zakupowe Polaków na Wielkanoc 2026” został oparty na specjalnym badaniu opinii aktywnych konsumentów, przeprowadzonym metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) na próbie 1089 osób w wieku 18-75 lat. Badanie przeprowadzono w dniach 4-9.03.2026 r.

Czytaj też:

