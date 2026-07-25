W TVN mogą odetchnąć z ulgą? Sąd wstrzymał przejęcie Warner Bros. Discovery

Plan przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance nie dojdzie do skutku tak szybko, jak zakładano. Firmy zgodziły się wstrzymać realizację transakcji do czasu rozstrzygnięcia pozwu złożonego przez koalicję amerykańskich stanów albo maksymalnie do 1 czerwca 2027 roku. Spór dotyczy wpływu fuzji na konkurencję w branży medialnej i streamingowej. Według przeciwników transakcji połączenie dwóch gigantów mogłoby zbyt mocno wzmocnić ich pozycję na rynku i doprowadzić do ograniczenia konkurencji.

Paramount Skydance musi się wstrzymać z przejęciem Warner Bros Discovery

Stawka transakcji jest bardzo wysoka nie tylko w kontekście biznesowym. Cały proces już teraz niesie za sobą reperkusje finansowe. Jak podał Reuters, opóźnienie może kosztować Paramount Skydance około 7 mln dolarów dziennie. To efekt zobowiązania wobec akcjonariuszy Warner Bros. Discovery. Jeśli transakcja nie zostanie sfinalizowana do 30 września, spółka ma płacić określone opłaty związane z przeciągającym się zamknięciem przejęcia.

Skargę przeciwko planowanemu przejęciu złożyła 13 lipca koalicja 12 prokuratorów generalnych amerykańskich stanów pod przewodnictwem Kalifornii. W pozwie zażądano wstrzymania fuzji do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd. Według skarżących dopuszczenie do finalizacji transakcji mogłoby wywołać nieodwracalne szkody dla konkurencji. W ocenie stanów nowy medialny gigant miałby możliwość wpływania na ceny w branży filmowej i telewizyjnej.

Pozew, który zmienił wszystko

Federalny sąd w Oakland najpierw nakazał wstrzymanie przejęcia do 3 sierpnia, a następnie wydłużył ten okres do 17 sierpnia. We wstępnym orzeczeniu uznano, że stany w przekonujący sposób wykazały ryzyko bezprawnego ograniczenia konkurencji.

Reuters podał, że obie firmy zgodziły się teraz wstrzymać transakcję do pięciu dni po wydaniu orzeczenia co do meritum sprawy albo do 1 czerwca 2027 roku – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Paramount tworzy imperium medialne. W grze CNN, CBS i TVN

Wartość całej transakcji szacowana jest na 110 mld dolarów. Paramount Skydance zgodził się kupić akcje WBD po 31 dolarów za sztukę. Fuzja uzyskała już zgodę akcjonariuszy WBD w kwietniu, a warunkowo zaakceptowała ją także Komisja Europejska.

Planowane przejęcie obejmuje dwa wielkie studia filmowe, platformy streamingowe i kanały telewizyjne, w tym CBS, CNN oraz polski TVN. Reporterzy bez Granic ostrzegli też, że transakcja może zagrozić niezależności TVN24.

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