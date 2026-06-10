Połowa Polaków zarabia powyżej tej kwoty. GUS odkrył karty

– W grudniu 2025 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej wyniosła 7907,20 zł i była niższa o 19,4% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto – poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Mediana wynagrodzeń w Polsce. Tyle naprawdę zarabiamy

Mediana wynagrodzeń na poziomie 7907 zł brutto oznacza, że w ostatnim miesiącu 2025 roku połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe. Przypomnijmy, że w listopadzie mediana wynagrodzeń wyniosła 7432 zł brutto, czyli o 475 zł mniej. Kwota ta była wówczas o 18 proc. niższa od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

GUS podkreśla, że że wartość mediany wynagrodzeń była zróżnicowana ze względu na płeć. W przypadku mężczyzn wyniosła 8027,85 zł brutto, natomiast wśród kobiet – 7783 zł brutto.

Biorąc pod uwagę wiek zatrudnionych, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń odnotowano w grupie 45-54 lata – wyniosła ona 8305,53 zł brutto. Najniższą wartość odnotowano w grupie 24 lata i mniej – wyniosła 6077,85 zł brutto. Z kolei według wielkości podmiotu, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń notowano w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej osób – 9578,35 zł brutto, a najniższą w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób – 4666 zł brutto.

Warto przypomnieć, że dane dotyczące mediany wynagrodzeń, to wskaźnik, który lepiej ukazuje przeciętne realne zarobki w Polsce niż dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W grudniu 2025 roku wyniosło ono 9813,30 zł brutto. Jak zauważa GUS, to o 19,4 proc. więcej niż mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto. Przeciętne wynagrodzenie wśród mężczyzn wyniosło 10087,86 zł brutto, podczas gdy wśród kobiet było to 9533,08 zł brutto.

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