Tyle wyniesie płaca minimalna w 2027 r. Jest decyzja rządu

Na niespełna tydzień przed ostatecznym terminem rząd przedstawił partnerom społecznym propozycję wysokości płacy minimalnej w przyszłym roku.

Jaka płaca minimalna w 2027 r?

Rada Ministrów proponuje, aby od 1 stycznia 2027 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4950 zł brutto. Przypomnijmy, że obecnie najniższa krajowa wynosi 4806 zł brutto. Jeśli zatem propozycja rządu okazałaby się ostateczna, wówczas najniższa krajowa wzrośnie o 144 zł, czyli o 3 proc.

Warto przypomnieć, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rekomendowało podwyżkę do poziomu 4986 zł, co miało odpowiadać połowie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2027 roku (szacuje się, że wyniesie ono ok. 9970 zł brutto).

– Dzisiaj podjęliśmy decyzję o rekomendacji dla przedstawicieli rządu, którzy będą rozmawiali z Radą Dialogu Społecznego i to dotyczy płacy minimalnej. Nie ma znaczenia, w jakich obszarach – płaca minimalna to jest płaca minimalna – powiedział podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk.

Jednocześnie premier poinformował o decyzji rządu w sprawie 3 proc. podwyżki płac w sferze budżetowej. – Chcielibyśmy, by to było więcej. Pilnujemy, żeby inflacja nie zjadała tych podwyżek – powiedział szef rządu.

Zaproponowana przez rząd kwota będzie teraz negocjowana w ramach Rady Dialogu Społecznego. Jeśli związkowcy nie dojdą do porozumienia z pracodawcami, wówczas decyzję w tej kwestii podejmie Rada Ministrów. Ma na to czas do 15 września.

O porozumienie może być trudno, gdyż dotychczasowe propozycje partnerów społecznych są dość rozbieżne. Związkowcy oczekują podwyżki płacy minimalnej do poziomu 5200 zł brutto. Z kolei przedstawiciele pracodawców mówią o maksymalnej podwyżce do kwoty 4974 zł.

Jak zauważa RMF FM, w ciągu ostatniej dekady minimalne wynagrodzenie wzrosło w sumie aż o 3056 zł (w 2015 roku wynosiło ono 1750 zł brutto). Największy wzrost odnotowano w latach 2023-2024. Mieliśmy wówczas dwukrotną podwyżkę najniższej krajowej, co miało związek z wysoką inflacją.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że płacę minimalną w Polsce pobiera ok. 15 proc. wszystkich zatrudnionych, czyli ponad 3 miliony osób.

Czytaj też:

Rząd szykuje nowy podatek. Część Polaków zapłaci aż 15 proc.Czytaj też:

Marynarze będą mieli łatwiej. Zmiany przepisów jeszcze w 2026 roku