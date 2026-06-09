Rząd szykuje nowy podatek. Część Polaków zapłaci aż 15 proc.

Ministerstwo Finansów pracuje nad szerokim pakietem zmian w systemie podatkowym. Planowane modyfikacje mają objąć między innymi osoby rozliczające się ryczałtem, korzystających z ulgi mieszkaniowej oraz podatników wykorzystujących preferencję IP Box. Według obecnych założeń większość nowych regulacji miałaby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.

Jedną z najważniejszych propozycji jest ograniczenie możliwości korzystania z ulgi mieszkaniowej. Dotyczy ona podatników, którzy sprzedają nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia i przeznaczają uzyskane środki na własne cele mieszkaniowe.

15-procentowy podatek i zmiany w uldze mieszkaniowej

Jak podaje „Rzeczpospolita”, resort finansów chce, aby ponowne skorzystanie z ulgi mieszkaniowej było możliwe dopiero po upływie trzech lat od wcześniejszego wykorzystania tego rozwiązania.

Ministerstwo argumentuje, że proponowana zmiana ma ograniczyć wykorzystywanie preferencji podatkowej do wielokrotnych transakcji inwestycyjnych, które pozwalają uniknąć opodatkowania przy sprzedaży nieruchomości.

15-procentowy podatek dla części ryczałtowców

Projekt zakłada również nowe zasady dla osób rozliczających się ryczałtem. Zgodnie z propozycją 15-procentowa stawka miałaby objąć osoby świadczące usługi, które nie zatrudniają przynajmniej jednego pracownika na pełen etat przez cały rok.

Nowa stawka miałaby być stosowana do przychodów przekraczających 100 tys. zł. Takie same zasady mają objąć również ryczałtowców wynajmujących majątek podmiotom powiązanym. W ich przypadku także przewidziano 15-procentowy podatek od przychodów przekraczających wskazany limit.

Kolejne zmiany w systemie podatkowym

Ministerstwo Finansów analizuje również wydłużenie okresu, po którym sprzedaż składników majątku wycofanych z działalności gospodarczej nie powoduje obowiązku zapłaty PIT. Chodzi między innymi o samochody poleasingowe sprzedawane przez członków rodziny.

Obecnie okres ten wynosi sześć miesięcy. Zgodnie z propozycją miałby zostać wydłużony do trzech lat.

Nowe warunki dla ulgi IP Box

Zmiany mają objąć także podatników korzystających z ulgi IP Box. W projekcie przewidziano dodatkowe wymogi dotyczące zatrudnienia.

Z preferencji mogłyby korzystać podmioty zatrudniające co najmniej trzech pracowników przez minimum 300 dni w roku lub współpracujące z osobami osiągającymi określony poziom wynagrodzenia.

Według informacji przytoczonych przez „Rzeczpospolitą”, większość nowych regulacji, po uwzględnieniu okresów przejściowych, miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku. Obecnie propozycje pozostają na etapie planowanych zmian w systemie podatkowym.

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